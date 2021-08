Catturati i due evasi dal carcere ” San Donato” di Pescara

Pescara,18 agosto– Sono stati catturati nella serata di ieri dagli agenti della Mobile i due detenuti , Floris Covaciu e Denis Costel Strauneanu di nazionalità romena di 22 e 25 anni che ieri mattina erano evasi dal carcere “ San Donato” di Pescara.

Erano nascosti, poco distanti dalla Casa Circondariale , in via lago di Vico, in un canneto nel quale si erano nascosti dopo aver scavalcato le recinzioni di diverse abitazioni.Portati in Questura per gli adempimenti di rito sono stati successivamente riprtati in carcere. Un’operazione massiccia. Attuata dalla Polizia anche grazie all’utilizzo di un elicottero