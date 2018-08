Castrovalva: quel luogo misterioso e pieno di fascino

Sulmona, 2 agosto– Nel magnifico borgo medioevale di Castrovalva il tempo sembra essersi fermato avendo serbato e lasciato intatta ogni testimonianza millenaria di questo mirabile paese abruzzese. Si raggiunge percorrendo la strada che da Sulmona, transita a Bugnara, Anversa degli Abruzzi, proseguendo per Scanno, ha il bivio sulla strada che consente di raggiungere Castrovalva. Il centro storico è mantenuto intatto in tutto il suo fascino : strade, stradine, vicoli, piazzette. È possibile ammirare il bellissimo panorama delle montagne e delle valli provando sensazioni magnifiche.

Lo spettacolo della natura che si ha dinnanzi gli occhi è straordinario ed inoltre si può contemplare l’affascinante silenzio della natura con i Suoi colori, le Sue bellezze. Storicamente Castrovalva era una posizione strategica per quanto concerneva i controllo di uno degli ingressi nella Valle Peligna. Incantevoli sono le chiese della Madonna della Neve, di Santa Maria della Grazie, di San Michele Arcangelo, con il loro straordinari particolari architettonici e beni di eminente valore storico artistico. Ogni angolo del borgo rappresenta l’illustre storia di Castrovalva con le Sue tradizioni Abruzzesi straordinarie. Il territorio del Sagittario ha bellezze stupende oasi naturali le quali costituiscono il patrimonio non soltanto della Regione Abruzzo ma dell’Italia intera. Non molto lontano da Castrovalva vi è una secolare Necropoli con la possibilità di visitarla.

Nel periodo estivo soprattutto nel mese di agosto il paese torna a popolarsi di tutti gli abitanti che, purtroppo, lo hanno dovuto lasciare per motivi di lavoro. Molti sono gli angoli dell’Abruzzo di bellezza e fascino e Castrovalva è uno di essi. In inverno il paese conta solo pochissimi abitanti, fieri ed orgogliosi di vivere ancora nel borgo secolare, rappresentandone le preziose radici storiche. Recandosi a Scanno, o ad Anversa degli Abruzzi, non si può non sostare a Castovalva, quando la si nota arroccata sulle montagne, perché la Sua posizione desta fascino, prestigio, storia autorevole. Castrovalva è scrigno secolare Abruzzese tutto da scoprire, al fine di vivere istanti indimenticabili, i quali si vivono ogni volta che si giunge in quest’antichissimo paese dell’Abruzzo, con la Sua popolazione ospitale, forte e gentile come tradizione secolare vuole.

Andrea Pantaleo