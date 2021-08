Castelvecchio: lunedì lo spettacolo”Chi ha paura delle storie”

Castelvecchio S. 7 agosto- L’Associazione Ginestra Subequana ODV – ETS di Castelvecchio Subequo nell’ambito del progetto: Il Festival del Territorio, Bando per la Progettazione Sociale Abruzzo, presenta il primo di tre spettacoli teatrali in programma nel territorio della Valle Subequana: “Chi ha paura delle storie”, lunedì 9 agosto, alle ore 18:00, in Piazza San Francesco a Castelvecchio Subequo, come da locandina allegata.

“Il Festival del Territorio” è un progetto di promozione, animazione e aggregazione sociale articolato in attività culturali, artistiche e teatrali, in cui i destinatari sono essi stessi protagonisti.

Il progetto vede coinvolte tutte le fasce di popolazione, (alunni dell’istituto comprensivo, terza età, volontari e soci delle associazioni partner ecc…) in uno scambio e protagonismo intergenerazionale, sotto il segno di arte e cultura.

“Il Festival del Territorio”, le cui finalità sono il miglioramento del tessuto sociale e il rafforzamento delle sinergie fra realtà affini del terzo settore, si incentra sulle peculiarità dello “strumento teatro”, sulla sua forte carica socializzante, aggregativa e pedagogica, sulla sua riconosciuta capacità di coniugarsi con i vari settori dell’intervento sociale

L’obiettivo è quello di rinsaldare i legami fra le generazioni per un riconoscimento reciproco da parte degli esponenti delle diverse fasce di età, di conoscenze e competenze; contribuire a combattere l’isolamento delle aree interne con gli strumenti dell’arte, della storia, della bellezza del paesaggio, della consapevolezza e della sensibilizzazione civica e con l’abitudine ad essere cittadini attivi.