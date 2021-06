Castelvecchio: la bella realtà dell’Associazione Ginestra Subequana ed il “Festival del Territorio”

Castelvecchio S. 24 giugno-Proseguono le attività dell’Associazione Ginestra Subequana ODV-ETS di Castelvecchio Subequo promosse nell’ambito del progetto di promozione, animazione e aggregazione socio-culturale denominato “Il Festival del Territorio”

Il progetto, avviato a metà febbraio 2020 si è dovuto interrompere causa pandemia da covid-19, ed è stato riavviato, anche per forte volontà della dirigenza scolastica, a metà gennaio 2021 con i laboratori teatrali, per gli alunni del plesso scolastico di Castelvecchio Subequo, tra i primi in italia a riprendere in presenza dopo il lungo lockdown.

I laboratori teatrali, a cura dei formatori Alessandra Tarquini, Michele Di Conzo ed Eugenio Incarnati della compagnia “Teatrabile”, sono terminati a metà maggio con grande soddisfazione dei docenti e degli alunni, che hanno potuto ritrovare, nei laboratori in presenza, una condivisione ludico-sociale che la pandemia aveva stravolto. Tale è stato il successo che, sempre su proposta della dirigenza scolastica dell’Istituto Comprensivo “U.Postiglione di Raiano” di cui fa parte il plesso di Castelvecchio Subequo, e grazie all’impegno della vice presidente dell’Associaizone Ginestra Subequana odv-ets, Concetta Fasciani, si stanno svolgendo a scuola i laboratori teatrali estivi, che si concluderanno con un saggio finale.

Sempre nell’ambito del progetto “Il festival del territorio” si sono tenuti 2 incontri pubblici in presenza realizzati in collaborazione con le associazioni partner di progetto.

L’8 giugno Voci e Scrittura, ha presentato il 20° Quaderno Peligno dal titolo “La Festa” illustrato dalla presidente Maria Luisa De Matteis. Nel libro gli autori hanno voluto ricercare spazi emotivi di gioia, ricordi piacevoli, accadimenti di comune o privata allegria, momenti speciali di devozione collettiva.

Il 22 giugno, a cura del Gruppo Archeologico Superequano si è tenuta la conferenza su “La presenza francescana nella valle subequana”, illustrata con ausilio di un’articolata proiezione fotografica da Giuseppe Cera e con un intervento di saluto di Padre Nicola frate conventuale del convento San Francesco di Castelvecchio Subequo.

I 2 incontri sono stati introdotti dalla presidente dell’Associaizone Ginestra Subequana odv-ets Maria Carmela Petrucci e animati da musiche popolari eseguite dal vivo dal gruppo “La Viella del Vecchio”.

Ad agosto si terrà una rassegna teatrale nei comuni di Castelvecchio Subequo, Goriano Sicoli, Castel di Ieri.