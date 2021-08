Castel di Sangro: questa sera( ore 21) appuntamento con “magie d’estate”

Castel di Sangro, 7 agosto- Un sabato all’insegna del bel canto a Castel di Sangro, questa sera, 7 agosto 2021, alle ore 21.00. Nella magnifica cornice di una rinnovata Piazza Plebiscito, risuoneranno le note di arie note della tradizione operistica e della tradizione napoletana. Organizzatrice l’Associazione AmoRosa con il patrocinio del Comune di Castel di Sangro. Protagonisti stelle di livello internazionale: la soprano Minji Kim, di origini coreane e diplomata al Conservatorio di Santa Cecilia, ha mietuto successi in varie parti del globo; attualmente collabora con il Conservatorio di Santa Cecilia e con l’orchestra di New York.

La pianista Sabrina Trojse collabora con l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, l’Università della musica di Mosca ed il Conservatorio di Tokyo. Non da meno i protagonisti maschili fra i quali citiamo Enrico di Geronimo, talentuoso baritono dalle origini molisane che si è particolarmente distinto al San Carlo di Napoli per le sue interpretazioni di Verdi e Rossini. Un’occasione per vivere una serata emozionante e per fare opera di bene: infatti l’intero ricavato dell’evento sarà devoluto in beneficenza.