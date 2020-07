Castel di Sangro: presto lavori di adeguamento all’Istituto ” G. Libertaore “

Castel di Sangro, 3 luglio- Iniziano i lavori di adeguamento alla normativa antincendio dell’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri ‘Giuseppe Liberatore’ di Castel di Sangro (L’Aquila), per un importo contrattuale di €. 235.625,50, affidati alla Società NR Genio Civile S.r.l. con sede ad Acquaviva d’Isernia (Isernia) .

“Dopo l’avvio dei lavori di adeguamento sismico del Liceo Scientifico partono anche quelli previsti dalla normativa antincendio per l’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri ‘Giuseppe Liberatore’ di Castel di Sangro (L’Aquila), – dichiara il Presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso,- necessari per garantire piena sicurezza agli studenti che frequentano le nostre scuole. L’Ente lavora alacremente su tutto il territorio per restituire strutture pienamente funzionali e moderne, per consentire la migliore formazione, ai ragazzi che rappresentano il migliore investimento per il futuro economico, sociale e culturale delle aree interne