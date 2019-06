Castel di Sangro: inaugurato oggi il nuovo centro Fit

Castel di Sangro-,1 giugno– E’ stato inaugurato oggi il nuovo centro FIT a Castel di Sangro tra i tanti intervenuti all’evento. Angelo Caruso, sindaco della città ha ricordato che “la struttura, nata nel 1978, ha visto modificazioni e miglioramenti continui nel corso degli anni in modo da offrire sempre standard altissimi. Non è un caso che la Federazione Italiana Tennis ci ha sempre riconosciuto quale centro tecnico della federazione. Gli eventi ospitati negli anni sono stati di rilievo nazionale – coppa Belardinelli e Kinder Sport Trophy – e quest’anno anche internazionale.

L’aggiudicazione del mondiale scolastico di tennis organizzato dall’ISF (International School Sport Federation) è stato un traguardo raggiunto non a caso, ma con un impegno profuso costantemente.” La parola è quindi passata all’assessore della Regione Abruzzo allo sport Guido Quintino Liris il quale tra le altre cose ha sottolineato “Ospitare eventi internazionali dona il meritato prestigio a tutto il territorio, ma soprattutto è volano di un’economia sportivo-turistica per le zone interne che la prassi indica come zone svantaggiate. Castel di Sangro è la dimostrazione di come un piccolo comune nell’Appennino può fare tanto”. È stata poi la volta di Francesco Donatacci – responsabile della Federazione Italiana Tennis “Tornare qui è come tornare ogni volta a casa. Sono ormai quarant’anni che la Federazione si sente accolta e benvoluta tra queste montagne e non è un caso che di anno in anno siamo felici di rinnovare la nostra fiducia a Castel di Sangro”.

Infine, Antonello Passacantando – coordinatore Regionale di E.F.S. – ha emozionato gli intervenuti “Questa è la città della magia: sembra che Castel di Sangro abbia una bacchetta magica e qualsiasi cosa speri diventi realtà. Oggi si crea qui è una sinergia fondamentale tra sport e formazione giovanile.” e ha concluso “Se si corre da soli si arriva primi, se si correi in gruppo si arriva lontani”.(h. 17,30)