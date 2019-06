Castel di Sangro: il Tennis World Schools Championship, la nuova scommessa per il territorio

Castel di Sangro,9 giugno- Si è concluso allo stadio Patini di Castel di Sangro il Tennis World Schools Championship, con una grande cerimonia. L’evento conclusivo si è svolto tra premiazioni, spettacoli e danze, tra momenti ufficiali e momenti di pura emozione, per arrivare a concludersi con i fuochi d’artificio. Il mondiale scolastico di tennis del 2019 si è posto come punto focale il connubio tra formazione e sport nei ragazzi in età scolastica. Dopo le ultime due edizioni, il campionato è tornato nel Vecchio Continente portando con sé facce, sorrisi, colori e suoni da ogni parte del mondo (le delegazioni partecipanti sono giunte da ogni parte del mondo e per citarne alcune: Cina, Australia, Germania, Francia, Emirati Arabi, Inghilterra, Danimarca, Taipei, Cile ecc.).

Le emozioni vissute negli eventi e negli incontri, non solo in campo, di cui sono stati parte i ragazzi – sia delle delegazioni straniere che delle scuole del comprensorio dell’Alto Sangro – siamo certi li accompagneranno per sempre. Un appuntamento che anno dopo anno cresce tantissimo e che in questa occasione a Castel di Sangro ha rivelato a l’Italia e a tutto il mondo l’altissimo potenziale non solo della condivisione sportiva tra i giovani ma anche di come il territorio dell’Alto Sangro sia all’altezza di ospitare eventi internazionali.