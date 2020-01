Castel di Sangro: il ‘ Patini-Liberatore’ nella Rete nazionale degli Istituti tecnici a formazione manageriale

Ilannuncia con orgoglio di essere entrato a far parte della Rete nazionale degli Istituti tecnici a formazione manageriale. Solo 66 scuole in Italia. Obiettivo: diffondere e qualificare l’offerta formativa degli Istituti tecnici realizzando proposte di orientamento per studenti e famiglie del territorio. “Punto di forza”,” è la sinergia che stiamo costruendo con il mondo universitario e imprenditoriale per rispondere concretamente all’enorme richiesta di tecnici che arriva dal mercato che spinge per promuovere lo sviluppo della cultura tecnica e imprenditoriale, da sempre spina dorsale del Paese”.