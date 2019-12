Castel di Sangro, domani studenti in prima linea in difesa dell’Ospedale

Castel di Sangro, 22 dicembre- Ci saranno anche gli studenti prima linea domani a Castel di Sangro ( ore 11) per dire no alla riorganizzazione dei servizi sanitari nella cittadina che dovrebbe prevedere, secondo le voci che continuano ad accavallarsi, un ridimensionamento del reparto di Chirurgia e quindi una riduzione di servizi sanitari per il territorio.

I rappresentanti d’istituto della scuola Patini-Liberatore di Castel di Sangro hanno lanciato l’appello a mobilitarsi “ contro la chiusura di alcuni specifici reparti dell’ospedale di Castel di Sangro. Questo disservizio presente nelle zone dell’Alto Sangro è un grave problema non solo per noi studenti, ma anche per tutti coloro che risiedono nei paesi limitrofi”. (h.8,00)

F.G.