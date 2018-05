Castel di Sangro: domani la presentazione del CIS con il Ministro Claudio De Vincenti

Castel di Sangro, 21 maggio– Sarà presentato domani, martedì 22 Maggio a Castel di Sangro presso il Teatro Tosti alle ore 16.00, il CIS (Contratto Istituzionale di Sviluppo), iniziativa che prevede di attivare un programma strategico ed integrato per lo sviluppo sostenibile ottimizzando strumenti e risorse per la realizzazione di investimenti pubblici e privati.

Saranno presenti il Ministro per la Coesione Territoriale e per il Mezzogiorno Claudio De Vincenti, il Vicepresidente della Giunta Regionale Giovanni Lolli, il Presidente della Provincia dell’Aquila Angelo Caruso, l’assessore al turismo Giorgio D’Ignazio, il dirigente Francesco Di Filippi, il presidente della PCM Dario Colecchi. Il contratto, firmato a Roma la scorsa settimana, prevede interventi per oltre 80 milioni di euro con importanti investimenti anche in opere per il miglioramento della accessibilità e della mobilità sostenibile verso le aree turistiche e fra le aree turistiche. Tutti gli interventi previsti godono di completa copertura finanziaria con stanziamenti già programmati.

I territori interessati all’intervento saranno i Comuni del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, i Comuni del Parco Nazionale Majella, i Comuni del Parco Regionale Sirente-Velino, i Comuni del Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga. Il Presidente della Provincia dell’Aquila considera il CIS in’ulteriore possibilità di sviluppo concessa alle aree interne, uno straordinario strumento di programmazione per l’accelerazione dei processi economici e amministrativi, per un territorio sempre più dinamico, competitivo e innovativo. (h. 16,00)