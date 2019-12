Castel di Sangro: domani Concerto di Natale di beneficenza

Castel di Sangro, 20 dicembre– Domani, presso il Cinema Teatro Italia, si terrà il Concerto di Natale di beneficenza organizzato dall’Associazione AmoRosa.

Un gruppo di cantanti Gospel professionisti intonerà diversi canti natalizi, coadiuvati da alcuni ballerini e musicisti.

Uno spettacolo di alto livello artistico che vuole avere il fine di raccogliere fondi per l’opera di beneficenza dell’Associazione AmoRosa che utilizza il denaro per visite specialistiche, acquisto farmaci, sostegno economico a persone in difficoltà.

Partecipare è un atto d’amore, in tema col Natale, poco dispendioso (10 euro l’ingresso) ed è anche un’occasione per vivere una serata gioiosa e beneaugurante in prossimità delle festività.(h. 19,00)