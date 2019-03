Castel di Sangro: Caruso e ” la minoranza…. allo sbando”

Castel di Sangro, 27 marzo-La replica al comunicato della minoranza è necessaria solo per evidenziare la disperazione in cui versa lo stesso gruppo, che a quattro anni di consiliatura si vede costretta a ricorrere a metodi scorretti ed immorali, per tentare – con stupide iniziative – di indebolire la maggioranza. ” Intanto- spiega il sindaco- va precisato che il sottoscritto ha applicato la riduzione del 10% dell’indennità senza alcuna forma di sollecitazione, e men che mai si è sognato di aumentarla in virtù del fatto che svolge il ruolo di Presidente della Provincia del tutto gratuitamente. Ma ciò che fa specie è la totale incoerenza di progetto comune allorquando ha proposto una riduzione che invece loro stessi avevano indicato nel programma elettorale, mostrando con ciò anche una marcata disonestà intellettuale.

Per quanto attiene alle risorse assegnate all’ufficio del Sindaco, esse hanno uno scopo ben preciso e ineludibile, cioè quello di sostenere le spese necessarie per i campionati del mondi studenteschi di tennis previste per il giugno prossimo, per i quali giova ricordare che occorrerà organizzare il cerimoniale, la comunicazione, gadget etc. Ma evidentemente ciò non sta a cuore alla minoranza, la quale ha completamente ignorato che la nostra città tra qualche mese si dovrà relazionare col mondo intero ed essere all’altezza del delicato compito che la Federazione Italiana Tennis ed il MIUR gli ha affidato.

A margine di quanto sopra ritengo di dover ribadire con la massima determinazione la improponibilità degli emendamenti, come anche affermo senza indugio la validità delle scelte finora compiute dalla maggioranza che l’hanno portata a divenire una delle Città , Castel di Sangro, tra le più virtuose della Regione Abruzzo. Ai cittadini dico che continuerò ad assicurare un proficuo impegno e la massima presenza verso traguardi sempre più importanti, rispetto a chi viene a celebrare occasionalmente i consigli comunali per propinare insulse ricette”. (h. 13,30)