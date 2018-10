Punto nascita: Di Girolamo se la prende con la Asl ma Tordera la smentisce clamorosamente

Sulmona, 27 Ottobre- Cresce l’ondata di polemiche e di preoccupazioni contro la decisione del Governo di voler chiudere il punto nascita del presidio ospedaliero della città. Nel mirino è finita la senatrice sulmonese Gabriella Di Girolamo(M5S) ma anche i rappresentanti della Lega per non aver difeso adeguatamente il territorio. Sul problema è intervenuta oggi la stessa Di Girolamo con una lunga nota che chiama in causa la Asl. Ma nel giro di ppochi minuti è arrivata alle redazioni la pronta replica del direttore generale Tordera che smentisce clamorosamente la Di Girolamo e apre una riflessione: perché la Senatrice non si è informata e documentata presso la direzione della Asl sulla vicenda personale? Perché ha scelto di interloquire con il personale del reparto e connil personale medico direttamente impiegato? Un metodo che non è piaciuto agli osservatori politici perché in una situazione cos’ delicata finisce per alimentare ulteriore confusione.Ma andiamo per ordine. Dice la Di Girolamo

“A seguito dell’allarmante notizia diffusa a mezzo stampa circa il pronunciamento del Comitato percorso nascita nazionale sulla chiusura del punto nascita dell’ospedale Santissima Annunziata di Sulmona, ieri mattina mi sono recata in reparto per confrontarmi direttamente col personale medico impiegato. Il personale medico é carente numericamente parlando ma quello che c’è, con grande sforzo, ha sempre garantito gli standard di sicurezza grazie all’impegno dei 6 medici (di cui una in allattamento) che riescono, in un clima di estrema collaborazione, a coprire i 5 turni necessari per offrire un servizio h24.

La complessità orografica del territorio sul quale insiste il punto nascite è evidente, basti pensare che per recarsi al presidio ospedaliero più vicino, il tempo di percorrenza non è mai inferiore ai 50 minuti in casi di condizioni metereologiche ottimali, figuriamoci in condizioni meteo difficili e con la prospettiva dei cantieri autostradali! Nonostante il decremento delle nascite registrato su scala nazionale e l’emorragia di popolazione che il nostro territorio sta affrontando, in una relazione redatta dal personale medico si evince invece che dal 2015 al 2017 si è registrato, nel nosocomio peligno, un incremento delle nascite pari al 30%, portando a riduzione di oltre il 10% il ricorso a tagli cesarei (dal 47% al 36%).

Descritto lo stato dei fatti e di operatività del reparto, c’è da chiedersi cosa è cambiato oggi rispetto a 3 anni fa, quando una forte pressione cittadina portò l’assessore alla sanità regionale Paolucci a desistere sulla chiusura del punto nascite peligno. La risposta è: nulla.

Ricordiamo- aggiunge Di Girolamo– infatti come le prescrizioni indicate a suo tempo, ovvero l’attivazione dei servizi di urgenza STEN e STAM unitamente quello dell’elisoccorso, parlassero anche di incremento del personale e adeguamento delle risorse tecnologiche da inserire in un piano di programma che non è mai stato elaborato. Questo avrebbe potuto rilanciare i “numeri” del reparto, tanto importante quanto necessario per una realtà come quella appena descritta. Questo sarebbe dovuto essere l’obiettivo dell’Assessorato regionale che, come dichiarato nell’aprile 2018, cantava vittoria per la deroga “verbale” ottenuta dal ministero. Lo scatolone è però rimasto vuoto per volontà della stessa Asl, infatti il personale aggiuntivo e i macchinari costantemente richiesti dal reparto alla dirigenza sanitaria non sono mai arrivati, si pensi solo che gli ecografi oggi utilizzati dal personale medico sono quelli che dovevano essere destinati al consultorio familiare e a questo punto mi chiedo: durante il periodo di richieste disattese e di continua emergenza, chi si è occupato di avviare un confronto con la dirigenza che mai si è spesa in favore della tutela del punto nascite in Valle Peligna?Siamo di fronte ad una chiara volontà della stessa Asl che, non ottemperando alle richieste provenienti dal reparto, ha di fatto congelato le possibilità prestazionali ed il potenziale fattore di attrazione per le numerose mamme che oggi preferiscono partorire altrove.

Andando oltre queste mie riflessioni, comunico che sono in attesa di un riscontro da parte del Ministro della sanità Giulia Grillo perché una valutazione tecnica come quella del Comitato percorso nascite è ben diversa da una posizione politica, e quest’ultima non è stata ancora espressa. Porterò la questione sui tavoli ministeriali insieme ai consiglieri regionali che hanno seguito la questione in commissione sanità di Regione Abruzzo e non accetto critiche politiche strumentali soprattutto da coloro che, nel tempo, non hanno mai tolto le bende dagli occhi fingendo di non vedere e non conoscere i problemi dei reparti di ginecologia e neonatologia del nosocomio sulmonese.

La replica del Direttore Generale Rinaldo Tordera

Sulmona, 27 Ottobre-“Al reparto di ostetricia e ginecologia dell’ospedale di Sulmona i posti coperti in organico sono pari al numero previsto dalla dotazione vigente di personale, elaborata sulla base degli indici standard ministeriali che sono stati approvati dalla Regione. Pertanto non c’è alcuna carenza di personale e la Asl ha adempiuto a quanto previsto”

Lo precisa il manager della Asl, Rinaldo Tordera, in merito alle affermazioni di ieri della senatrice Gabriella Di Girolamo. “Peraltro”, aggiunge Tordera, “segnaliamo la notevole difficoltà, nell’area peligno-sangrina, a reperire dirigenti medici disposti ad accettare incarichi anche a tempo indeterminato” (h. 13,00)

L.D.M.