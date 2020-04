Caso Liris: per Lollobrigida (Fdi), accuse strumentali

Sulmona,8 aprile- “Sono del tutto fuori luogo e strumentali le accuse che diversi esponenti del M5S e del Pd stanno rivolgendo all’assessore della Regione Abruzzo Guido Liris, che è anche medico epidemiologo, in merito alla sua decisione di tornare alla medicina per occuparsi dell’emergenza coronavirus. In particolare taluni attacchi sfiorano il grottesco: alcuni riguardano ipotizzate incompatibilità tra ruolo di medico e ruolo di assessore, altri una presunta sovrapposizione di incarico e stipendi o la presunta inconciliabilità in termini di tempo delle attività di medico e assessore. Tutte accuse smontate pezzo pezzo dallo stesso Liris, e facilmente documentabili controllando la produzione degli atti e la sua presenza, anche fisica, presso la Regione Abruzzo, il quale ha fugato ogni dubbio ribadendo per l’ennesima volta la completa gratuità delle sue prestazioni professionali nell’ambito dell’incarico presso la Asl dell’Aquila. Ribadiamo quindi il sostegno a Liris e ricordiamo ancora una volta a Pd e M5S che al di là del colore politico, quando qualcuno compie un gesto nobile come quello di Liris nei confronti dei cittadini del suo territorio in piena emergenza coronavirus, o si applaude oppure, se proprio non ci si riesce, si sceglie la strada di un più composto silenzio”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.(h.19,15)