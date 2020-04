Caso Liris: I consiglieri di Fdi di Sulmona ” attacchi incomprensibili”

Sulmona, 10 aprile– È inevitabile considerare gli attacchi che in queste ore si vanno divulgando da PD e Movimento 5 Stelle anche per tramite delle più alte cariche elettive rappresentate dalle Senatrici Pezzopane e Di Girolamo sino alla richiesta di decadenza nei confronti dell’Assessore Regionale Guido Quintino Liris gravemente diffamatori di un operato adamantino improntato ad uno slancio di generosità non comune in fase di emergenza nazionale che è risultato evidentemente incomprensibile a chi, oltre a non avere gli strumenti per la collocazione sistematica degli istituti del congedo obbligatorio, inconferibilità ed incompatibilità, non ha saputo nel tempo del proprio mandato elettivo, raffinare lo sguardo sulle cose del mondo continuando a paragonare le prerogative dei lavoratori e degli eletti all’orto di casa propria.Lo scrivono i consiglieri comunali di Fdi a Sulmona Elisabetta Bianchi e Mauro Tirabassi

“Infatti l’obbligatorietà del congedo riconosciuto alle cariche elettive spiegano i due –risiede nel fatto che il datore di lavoro non la possa negare al lavoratore che desidera avvalersene come sancito dall’art 51 Cost. “chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro” in tal modo la Carta Costituzionale da risposta all’esigenza di garantire ai lavoratori l’elettorato passivo in modo da consentire loro una effettiva partecipazione alla vita politica. Per cui è potestà dell’eletto anche in ambito sanitario, cui non siano attribuiti incarichi verticistici in contrasto con l’Ente ove svolge la carica elettiva, come in questo caso, essere riammesso nel posto di lavoro nella funzione più utile peraltro all’attualità dello stato emergenziale, esattamente come sarebbe spettato al medico Liris per le funzioni di epidemiologo, peraltro con donazione dello stipendio alla ASL”.

i