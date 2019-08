Caso Cirilli, divampa la polemica e Nardella (Aias) chiede chiarimenti su mancato rimborso all’Associazione

– Una brutta storia per l’immagine della città finita alla ribalta delle cronache dei media regionali e nazionali. Nelle ultime ore è intervenuto anche Mauro Nardella (Consigliere Associazione Aias) che invoca chiarezza sul “presunto mancato rimborso delle spese sostenute dal professor Ventresca in occasione della consegna dei manufatti prodotti dai diversamente abili del centro diurno di Torrone”.

“Sono convinto, conoscendo le qualità umane degli attori in campo, che alla base di tutto – prosegue Nardella – ci sia stato un grande malinteso e che tutto possa tranquillamente rientrare nei canoni della trasparenza. Tuttavia, per capire meglio come stanno le cose, sarebbe bene, anche nel caso dell’Associazione italiana assistenza spastici, sapere come siano realmente andati i fatti.

Anche nel caso che va a riguardare i presunti 1000 euro spesi da una realtà quale è quella capitanata dal professor Ventresca e che non si sa, attese le informazioni rilasciate ad un cronista del posto dallo stesso professore, se sarebbero dovuti essere o meno e da chi restituite, andrebbe fatta chiarezza. Certo è che allo stato attuale la struttura, complice anche e soprattutto il mancato convenzionamento non ancora acceso con il Comune capofila dell’Ente d’Ambito sociale, che ha già fatto perdere il finanziamento regionale pari a euro 10.000 del 2018 e che rischia anche quest’anno di essere soltanto sognato, tutto si può permettere fuorché quello di rimetterci ulteriormente.

Non se lo può permettere il professor Ventresca che da 50 anni insegue il sogno di regalare un sorriso ai portatori di handicap del territorio peligno e quindi ancor di più chi dallo stesso professore riceve tali attenzioni”.(h. 14,00)