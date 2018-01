Sulmona, 15 gennaio– “Reputo assurda e non veritiera l’ipotesi di chi vuole a tutti i costi attribuire alla mia persona la responsabilità delle dimissioni dei vertici dell’ex Casasanta dell’Annunziata. Sottolineo la mia assoluta estraneità riguardo la decisione del Cda e del direttore dell’Asp di rinunciare a proseguire il lavoro a tre mesi dall’incarico. Non corrisponde al vero quanto riportato da alcuni organi di stampa circa un mio coinvolgimento nella vicenda, parlando addirittura di baratti e condizioni che avrei posto per ritirare le mie dimissioni da sindaco. Rispedisco al mittente accuse da parte di chi tenta di strumentalizzare delicate situazioni, facendo credere altro dalla realtà dei fatti.

Non ho mai chiesto la testa di nessuno e stigmatizzo l’ attribuzione alla mia persona di tali azioni, che non appartengono al mio comportamento e ledono la mia onorabilità”. E’ quanto afferma il sindaco di Sulmona Annamaria Casini, la quale tiene a precisare: “Una notizia inaspettata quanto grave, che mi è stata anticipata, in maniera informale, nel tardo pomeriggio di ieri da un Consigliere dell’Asp. Nelle ultime settimane non ho avuto modo di incontrare la presidente dell’Asp Catia Puglielli, con la quale ho sempre avuto un rapporto sereno di collaborazione. L’ultima volta risale alla prima metà di Dicembre, quando ci siamo riuniti per affrontare il discorso sulle modalità finalizzate a stipulare la convenzione tra il Comune e l’ente.

Chiederò subito una riunione con lei, con i componenti dimissionari del Cda e con il direttore, per andare fino in fondo alla vicenda che ritengo molto preoccupante visto che investe un Ente importante e storicamente legato all’amministrazione Comunale. Occorre fare chiarezza e capire le motivazioni riguardanti le dimissioni e sapere quanto accaduto all’interno della ex Casasanta dell’Annunziata in questi ultimi tre mesi.” (h. 20,30)