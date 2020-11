Casini: “La storia si ripete, senza vergogna”

Sulmona, 15 novembre– Questa volta l’inzativa del sindaco della città Anna Maria Casini ha già scosso tanti e colpito al cuore i sentimenti e l’orgoglio dei sulmonesi anche di quelli piu’ tipedi o che solitamente stanno sempre dall’altra parte a “difendere gli indifendibili” Probabilmente le tante cose che si sono accavallate in queste settimane,la preoccupazione e anche la rabbia di apparire impotenti di fronte alla tragedia che non sembra aver piu’ confini c’è stato un sussulto e i commenti positivi si susseguono anche in queste ore.

Buon segnale, ma non basta. Occorre fare di piu’. Perché di fronte ai ritardi e i pastrocchi della politica regionale attraverso le diverse articolazioni occorre alzare la voce e sventolare l’orgoglio civico a difesa di una città che ne sta subendo troppe e non puo’ piu’.

Ma cosa è successo? Nellla tarda serata di ieri il sindaco Casini ha affidato alla sua pagina di fb una riflessione amara la cui valutazione affidiamo alla riflessione dei sulmonesi anche in vista dell’annunciata visita a Sulmona in programma per domani del Governatore della Regione Marsilio. Scrive il sindaco

Dopo un intero pomeriggio in cui i sindaci hanno chiesto al Direttore Generale soluzioni per i pazienti Covid del territorio i nostri pazienti di rianimazione trasferiti ad Avezzano e qui pazienti di fuori provincia. Mentre i nostri cittadini sono nel pretriage e non trovano collocazione negli altri ospedali . Oltre il danno la beffa … Un film già visto. Ancora come otto mesi fa.

Cosa verrà a dirci il Presidente Marsilio lunedì ? Dieci milioni investiti per la rete covid a Pescara e L’Aquila, le briciole a Sulmona ma la nostra Terapia Intensiva ancora una volta “sporcata” per sostenere la rete Covid Regionale. Ora l’ospedale e’ veramente paralizzato. Ecco la dimostrazione concreta della considerazione che ha questo territorio e della incapacità a gestire questa emergenza.