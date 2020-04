Casini: un Presidente di Regione poco Amico della nostra città

– Secca replica del sindaco della città alle dichiarazioni rilasciate ieri dal Governatore abruzzese sulla richiesta di istituire la ” zona rossa” dopo la vicenda della Clinica San Raffaele. Una posizione che ha fatto già molto rumore , non solo a Sulmona, e che sicuramente non mancherà di alimentare nuove tensioni politiche. Ma anche la posizione dei vertici della Asl non è piaciuta al sindaco che avrebbe preferito a cominciare dalla Regione , giustamente, maggior rispetto istituzionale per una città che rivendica un ruolo adeguato al pari delle altre consorelle abruzzesi-

Sulmona, 7 aprile– “Negli ultimi quindici giorni ho indirizzato al Presidente della Regione Marco Marsilio ben due note relative alla vicenda della casa di Cura San Raffaele senza, purtroppo, ricevere alcuna risposta, così come imporrebbe quantomeno il garbo istituzionale. Sono costretta, pertanto, a conoscere le sue posizioni attraverso gli organi di stampa, ai quali lo stesso presidente Marsilio parrebbe aver comunicato che riguardo alla problematica della San Raffaele ed alla richiesta di istituire una zona rossa a Sulmona la valutazione è esclusivamente sanitaria, scaricando così, di fatto, sulla Asl ogni tipo di responsabilità “ – “Negli ultimi quindici giorni ho indirizzato al Presidente della Regioneben due note relative alla vicenda della casa di Cura San RaffaeleSono costretta, pertanto, a conoscere le sue posizioni attraverso gli organi di stampa, ai quali lo stesso presidente Marsilio parrebbe aver comunicato che riguardo alla problematica della San Raffaele ed alla richiesta di istituire una zona rossa a Sulmona la valutazione è esclusivamente sanitaria, scaricando così, di fatto, sulla Asl ogni tipo di responsabilità “

Non va per il sottile il sindaco di Sulmona Anna Maria Casini che replica stizzita alle dichiarazioni rilasciate ieri, in maniera molto anomala, sulla vicenda della zona rossa e la clinica San Raffaele aprendo di fatto un delicato strappo istituzionale che nella storia della Regione Abruzzo ( anno 1970) non si era mai verificato con la nostra città. Un comportamento ancora piu’ grave perché si è verificato nel piena dell’emergenza sanitaria che ha suscitato non poche preoccupazioni in città e nell’intera Valle Peligna

Ancora una volta ne prendo atto dice ancora il sindaco di Sulmona- ma non sono assolutamente d’accordo. Intanto non lo sono con le sbrigative giustificazioni di Marsilio il quale, in qualità di Presidente di Regione, è titolare del potere di indirizzo e programmazione regionale in materia sanitaria e dovrebbe essere punto di riferimento di una intera comunità regionale. Non lo sono poi con la Asl perché la mappatura completa delle oltre 150 persone (tra personale sanitario e pazienti), da me imposta con ordinanza, è ancora in corso di esecuzione e troppi sono ancora i dipendenti e familiari da sottoporre a tampone. “Dal canto suo la Asl continua a ripetere che la situazione è sotto controllo.. Intanto non lo sono conil quale, in qualità di Presidente di Regione,

Invero, cresce il numero dei positivi tra i familiari del personale sanitario della clinica e questa circostanza continua ad allarmare la sottoscritta e l’intera cittadinanza. Sia chiaro se qualcuno ha deciso di assumere un atteggiamento superficiale io non lo consentirò, continuando a battermi nell’interesse dei sulmonesi. Se devo fare da sola, come peraltro ho dovuto già fare emettendo una ordinanza, lo dicano chiaramente, io di certo non mi tirerò indietro. Una cosa è sicura. C’è il tempo delle scelte ed il tempo delle responsabilità. In questo senso dovrà poi essere l’Autorità competente ad eseguire gli opportuni accertamenti”.