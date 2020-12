Casini: “Ora chiederò di indagare sui comportamenti di Sgarbi”

«Sulmona è una delle città più attrattive dell’Abruzzo e non solo», replica la sindaca Casini, che chiederà alla polizia di avviare un’indagine per accertare come si sono svolti i fatti. «Parlare di desolazione e desertificazione», aggiunge Casini in una intervista rilasciata al quotidiano il Centro, «in un momento in cui i cittadini e le attività commerciali e ricreative, con pesanti sacrifici, stanno solo rispettando le regole imposte dall’emergenza sanitaria restando a casa, è indice di una sprezzante volontà di denigrare una città e le sue istituzioni che lo hanno sempre ben accolto e onorato e verso la quale oggi non ripaga il riguardo ricevuto. Da oggi, a malincuore, il Premio Sulmona farà a meno della presenza del critico d’arte Vittorio Sgarbi. Una istituzione, il Premio Sulmona, che in quasi 50 anni di storia dalla fondazione ha accolto e continuerà ad accogliere prestigiosi ospiti, i quali nel darne lustro hanno a loro volta impreziosito la loro esperienza artistica e culturale senza nulla pretendere. Amareggia prendere atto che nonostante l’onorevole Sgarbi sia stato sempre lautamente ricompensato, invece di promuovere le bellezze della città che lo ospita, ne disprezzi e offenda l’immagine. È peraltro palesemente inutile, per non dire arrogante la reazione scomposta dell’onorevole Sgarbi che, dopo aver commesso ripetute violazioni alle disposizione del Dpcm, si arrampichi sugli specchi per giustificare il suo censurabile comportamento. A questo punto chiederò al vice questore di Sulmona di accertare come realmente si siano svolti i fatti».