Casini : ” ma la Bianchi ha frequentato questa estate il Papeete ? “

Sulmona, 17 settembre– “Mi chiedo se anche Elisabetta Bianchi abbia frequentato questa estate il Papeete considerata la illogicità del comunicato stampa a sua firma relativo alle prossime elezioni provinciali. Mi corre l’obbligo, intanto, ricordare alla Bianchi che il gruppo civico di cui mi onoro di far parte è l’unico gruppo di questo territorio che oramai, da diversi anni, ha la capacità di eleggere rappresentanti locali in seno alle amministrazioni provinciali e regionali. Infatti il partito di cui lei fa parte, Fratelli d’Italia, oggiesprime un Consigliere Provinciale nella persona di Mauro Tirabassi eletto grazie alla compattezza di questa maggioranza.

Noi, ancora una volta, faremo la nostra parte augurandoci che finalmente, almeno in questa occasione, la Consigliera Bianchi riesca a operare e spendere la sua capacità elettorale non per portare voti a candidati di altri territori ma per eleggere un rappresentante di Sulmona, magari chiedendo la “cortese” restituzione di quanto nelle ultime elezioni ha tolto ai candidati della città. Altrimenti se l’intervento della Bianchi è un mostrare i muscoli, faccia pure. Se ritiene che l’azione politica da lei messa in campo sia stata tale da garantirle una sua elezione in Consiglio Provinciale, accoglieremo questa cosa con grande favore, di modo che potrà finalmente dimostrare sul campo il suo valore amministrativo, oltre che politico, sui temi a lei cari”. Lo afferma il sindaco Annamaria Casini.