Carugno(Psi) su scomparsa di Raffaele Sanitini

– Sindaco di Pacentro, esponente di rilievo del PSI della Valle Peligna, uomo di cultura, docente e Preside stimato ed amato dall’intero mondo scolastico,resta nel cuore dei socialisti della Valle Peligna che esprimono alla famiglia il loro sentito cordoglio. Personalmente piango un amico con il quale eravamo legati da quarant’anni per una comune militanza, per una collabarazione in mille cose, per una comunanza di interessi e di passioni, ma soprattutto per un grande affetto. Questo territorio perde un uomo di valore. Io perdo una persona con la quale ci siamo davvero voluti bene.