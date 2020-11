Carugno(Psi): “Mai parlato di progetto ma di appalto”

Sulmona,9 Novembre-.In genere non inoltro mai repliche alle pubblicazioni dei comunicati stampa che portano la mia firma o sono comunque riferibili a me. Neanche quando pervengono critiche. Chi mi conosce sa che accetto le critiche, nella consapevolezza che fanno parte del gioco. Sul punto l’occasione torna invece utile per ringraziare tutti gli organi di stampa nella loro interezza (e lo dico senza alcuna ironia) per il consueto risalto dato al pensiero del PSI e mio. Lo scrive Massimo Carugno(Psi) a proposito della vicenda del Liceo Ovidio di Sulmona che nei giunoni scorsi si era occupato del problema incontrando l’Assessore comunale ai LL.PP. Zavarella con una delegazione del suo partito .In genere non inoltro mai repliche alle pubblicazioni dei comunicati stampa che portano la mia firma o sono comunque riferibili a me. Neanche quando pervengono critiche. Chi mi conosce sa che accetto le critiche, nella consapevolezza che fanno parte del gioco.a proposito della vicenda del Liceo Ovidio di Sulmona che nei giunoni scorsi si era occupato del problema incontrando l’Assessore comunale ai LL.PP. Zavarella con una delegazione del suo partito

“Mi corre l’obbligo di una sola precisazione. Sono trapelati, nell’opinione pubblica, (e non solo) diversi commenti ironici e di chiara censura- scrive Carugno- circa il fatto che non avrei competenze, in quanto avvocato (e per qualcuno, molto generosamente, anche scrittore) e non ingegnere, a valutare il progetto illustrato dall’assessore Zavarella.

A parte il fatto che non credo che si debba essere per forza ingegneri per ascoltare la illustrazione di un progetto c’è da dire che queste critiche sono frutto di una colossale inesattezza

Il comunicato è stato letto male, eppure era chiaro. Non si è mai parlato di progetto. Si è riferito che nell’incontro con Salvatore Zavarella, ci è stato illustrato non il progetto, bensì l’appalto, ovvero gli atti amministrativi che lo hanno indetto ed il bando di gara.

Sul punto ed in materia preciso che, avendo fatto il Presidente della Commissione Urbanistica del nostro comune dal 1993 al 1997 e successivamente per diversi anni il componente della Commissione Edilizia, ed avendo curato diverse cause in materia edilizia ed urbanistica quando leggo appalti e cose simili qualche cosa, ma piccolina piccolina, la intuisco. Nel ringraziare nuovamente davvero tutti per lo spazio concessomi vi porgo cordiali saluti.

Massimo Carugno”.