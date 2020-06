Carugno (Psi),Marsilio e il bacio alla.. francese

.

Sulmona,10 giugno– In politica si può resistere a tutto. I politici (della II e III repubblica) si sentono spesso legittimati ad ignorare i confronti piu convincenti, le critiche più serrate, gli attacchi più aspri proseguendo imperterriti per il loro cammino.

C’è un limite però che è invalicabile, che non può essere varcato, perchè oltre il quale non viene più messa in discussione solo la capacità di proporre, programmare, legiferare ma si frantuma la dignità della persona. È il mettersi in ridicolo.

Quando un politico si riduce a suscitare la ilarità della opinione pubblica allora è al capolinea. Allora la dignità impone una sola cosa: la bandiera bianca. È quello che è successo ieri con la pubblicazione della ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n.72.

Con tale provvedimento, tra gli altri, al punto 2 dell’allegato, si fissano le regole per le attività sportive di squadra nel calcio e nella pallacanestro. Non ci volevo credere. Ero sicuro fosse uno scherzo. Invece era vero.

https://www.regione.abruzzo.it/content/opgr-n-72-del-09062020?fbclid=IwAR1U1fsfKQI2oBpt8xZvBYd5aY5oxlZen1hs4mi1BTTF3p5c9_PLx_T1uNI.

Non credo servano ulteriori commenti oltre la lettura del testo e delle più clamorose assurdità mai lette in vita mia. Manca solo il divieto agli atleti di festeggiare un goal o la vittoria con il bacio alla francese e siamo a posto. Una cosa manca in effetti: le dimissioni di Marsilio. Così Massimo Carugno (Psi)