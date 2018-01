I socialisti non hanno dubbi e passano all’attacco. E’ passato troppo tempo inutilmente a Sulmona a giocare su una decusione che non andava presa e comunque riparata subito. Ora si tratta di caparire se Casini è in grado di prendere in mano la situazione lo faccia subito diversamente si faccia da parte

Sulmona,15 gennaio– I problemi della città sono ben altri rispetto alla decisione del Sindaco di revocare o meno le dimissioni. Massimo Carugno, della direzione nazionale del Psi e che conosce bene la condizione in cui dibatte oggi Sulmona non ha dubbi e parte all’attacco.D’altra parte le indecisioni e la comica della caccia alle solidarietà a messo a molti limiti di una classe politica ormai al capolinea

” Viviamo in una città ed in un comprensorio- aggiunge Carugno– totalmente abbandonati da Dio e dagli uomini.Le cose importanti che ci sono ci vengono tolte. Di nuovo non mandano nulla di buono se non cose dannose o sgradite. C’è’ da fare una intera programmazione che rilanci la città che va dalla macchina amministrativa ai presidi, dai servizi al decoro urbano, dalle attività produttive all’edilizia, dal lavoro all’artigianato. Le dimissioni non andavano date o comunque andavano revocate immediatamente, come del resto suggerimmo a suo tempo. Che sulla questione Snam non avrebbero portato risultati si sapeva e si è visto.

Non c'è bisogno di di una sequela di suppliche per revocarle.E non voglio credere ai diktat sulla Casa Santa. Il Sindaco prenda posizione con chiarezza. Se la sente e sente attorno a sè la fiducia poltica per prendere in mano la situazione e cominciare a lavorare per la città le revochi senza se e senza ma. Se non se la sente rimetta all'elettorato il compito di scegliere una amministrazione che guidi la città."