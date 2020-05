Carugno (Psi): “E’ ora di salvare l’Abruzzo”

– Sulmona, 13 maggio. Per Massimo Carugno Responsabile Diritti del Cittadino della Segreteria Nazionale del Psi “Il caldo, il sole, i dati statistici favorevoli ci permetteranno di ripartire il 18 forse riuscendo ad evitare la catastrosfe.Da tempo sosteniamo che c’era il concreto rischio di contare molte più vittime dal disastro economico di quelle causate dal virus. Si riparte ma senza dimenticare la prudenza. Le norme stringenti sulle distanze sociali, l’unica vera ed efficace cautela da adottare, suggeriscono inevitabilmente di sfruttare gli spazi all’aperto. Non solo per bar e ristoranti ma a questo punto anche per i negozi. I comuni, e ove competano province e regione facciano la loro parte.

Un ricalcolo delle concessioni di suolo pubblico aumentando generosamente le metrature concesse e da concedere e riducendo il corrispettivo a valori simbolici è il meno che si possa fare. È auspicabile che il demanio faccia lo stesso per le concessioni balneari. Ora tocca agli enti pubblici e a chi li governa. Dobbiamo salvare l’Abruzzo. Insieme si può”.