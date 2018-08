Caro Sindaco,ritira le dimissioni.L’appello di sei consiglieri

Altro colpo si scena della telenovela sulle dimissioni. Alla vigilia del Consiglio comunale ” urgente e straordinario” che dovrebbe tenersi nella giornata di venerdì pomeriggio e a conclusione di una lunga e faticosa giornata di trattative sei consiglieri della ex maggioranza che ha portato all’elezione del sindaco Anna marina Casini ( Amori Angelo,D’Amico Deborah,D’Antino Settevendemmie Antonella,Di Rocco Franco,Salvati Roberta,Santilli Luigi) hanno sottoscritto un documento politico- programmatico su alcuni punti essenziali e sulle emergenze che sta vivendo la città formulando un invito un invito preciso al sindaco della città a ritirare le dimissioni presentate l’11 agosto scorso. Una mossa a sorpresa che fa riflettere e discutere e sicuramente è un segnale nuovo nel dibattito cittadino. Ha però alcuni limiti: arriva con grave ritardo pensando che si è sciupato l’intero mese di agosto per costruirci nuove e più’ forti solidarietà; è stato sottoscritto solamente da sei consiglieri quindi un documento minoritario; mancano le firme ” pesanti” dei Consiglieri Katia Di Marzio ( presidente del Consiglio),di Andrea Ramunno e di Fabio Pingue. Cosa farà ora il sindaco? Lo capiremo venerdì ma gli scenari sembrano già disegnati ed i risultati scontati Ecco il testo integrale del documento

Sulmona,29 agosto- Noi Consiglieri Comunali, firmatari di questo documento, con responsabilità e consapevolezza dell’impegno assunto nei confronti della città chiediamo al Sindaco il ritiro delle dimissioni. La Città non può rimanere senza guida soprattutto per le gravi criticità che affliggono il nostro comprensorio, non possiamo lasciare i cittadini soli a combattere le immense battaglie per il futuro di questo territorio quali la battaglia per il diritto alla giustizia, la battaglia contro la centrale SNAM e quella per la sanità. Inoltre siamo convinti della bontà delle decisioni prese e dei percorsi avviati fino ad oggi, seppur tra le difficoltà che hanno caratterizzato questi due anni, così come siamo convinti che queste azioni fatte sempre per il bene di Sulmona e dei suoi abitanti presto daranno i loro frutti tangibili per tutti. Convinti di poter ancora far bene per la nostra Città noi Consiglieri Comunali ribadiamo tutta la volontà di profondere grande impegno al supporto del Governo cittadino, spinti dal grande spirito di fiducia e lealtà che ci hanno uniti due anni fa. Firmando questo documento ci impegnamo a sostenere l’azione amministrativa, mantenendo un confronto politico franco e corretto, senza mai chiuderci al dialogo sia al nostro interno sia con le forze di opposizione, dialogo che non si trasformi però in trame ordite contro questo progetto amministrativo.

Avendo a cuore solo il bene della Città e non personalismi citiamo alcuni punti dell’attività amministrativa da cui ripartire per dare slancio e linfa alla nostra Sulmona, per i quali è necessaria un’efficace azione di governo che non può essere lasciata alla gestione ordinaria di un commissario prefettizio ma gestita dal Sindaco della Città , dalla Sua Giunta e dal Consiglio Comunale eletto.