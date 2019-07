Caro sindaco ti scrivo…

Non è piaciuta al Circolo Pd locale la reazione del primo cittadino di Sulmona che incalzata su alcune anomalie amministrative ha minacciato querele al partito che negli ultimi tempi in città ha ritrovato coesione interna,vivacita’ e anche spirito battagliero in una fase assai delicata della vita politica del territorio. Ne è riprova i riflessi sulla grande ” disattenzione” della Regione sui nuovi modelli di Sanità e le indicazioni che stanno emergendo dal nuovo Piano per la riorganizzazione della rete Ospedaliera che fa registrare nuove delusioni alle attese dei cittadini e sopratutto dimostra la scarsa forza contrattuale che la politica sulmonese ha con il Governo della Regione e del Governo centrale.Tornando alle polemiche di questi giorni nella nota il Pd avanza alcune domande al sindaco ( ma anche alla maggioranza) su scelte e comportamenti precisi e chiede risposte pubbliche.Ma non ci vuole molto a capire che la vicenda è destinata ad allargarsi ancora e rischia di coinvolgere anche segmenti della politica cittadina abbastanza chiacchierati negli ultimi tempi. Dice il Pd di Sulmona:

Sulmona, 26 luglio- Strano modo di fare quello di questa sindaca che abbandona l’assise comunale quando non sa cosa rispondere, oppure minaccia querele urbi et orbi ma non entra nel merito di quelli che sono argomenti di critica politica. E allora le facciamo alcune semplici domande affinché meglio possa comprendere e magari finalmente rispondere

.

Ci dica sindaca: è una insinuazione il fatto che siano stati assegnati ad una persona per una sola seduta di commissione 1500 euro più rimborso, e che quella stessa persona pochi giorni dopo sarebbe diventata dirigente del Comune e perciò non ne avrebbe avuto diritto?

Ci dica sindaca: è una calunnia il fatto che ad una società con determina dirigenziale n. 182 del 12 settembre 2018, venivano affidati direttamente servizi per un totale di euro 45 mila circa?

E ci dica sindaca: è vero o non è vero che di quella società NELLO STESSO GIORNO in cui veniva firmata la determina, risultava nominato amministratore unico, già proprietario, il figlio del suo ex avversario, ex sindaco, ex consigliere regionale ed oggi sua stampella in consiglio comunale?

Ci dica sindaca, o meglio dica alla città: di quante situazioni quali quelle che abbiamo riportato è “infestata” l’attività della sua amministrazione?

E ancora, poiché afferma che al nuovo PD locale –che a lei non piace, preferiva quello a trazi one dimasciana ovviamente,- non interessa il bene della città, ci dica quali attività lei è riuscita a compiere per il bene della città? Forse il declassamento dell’ospedale ?

Ma ci dica anche quale è la sua storia politica, a quale partito è mai stata iscritta, in quale area politica lei si riconosce ! Con il centro sinistra, di cui faceva parte l’assessore che la candidò, oppure con il centrodestra per il quale lei ha fatto campagna elettorale alla elezioni regionali in favore della moglie dell’ex assessore ?Ci risponda sindaca, se può. Perché l’unico dato incontrovertibile che emerge sicuramente dalla sua condotta politica ed amministrativa è che lei sta dalla parte di se stessa, saldamente ancorata alla poltrona per la quale altri l’hanno individuata e dalla quale lei non si vuole staccare. “Costi quel che costi” (h. 15,30)