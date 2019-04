Caro sindaco, portiamo il Ministro Costa anche a Sulmona

Sulmona, 4 aprile– Il Presidente della Regione Marco Marsilio in mattinata aveva incontrato a Roma il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa nell’ambito di alcune relazioni istituzionali. Poi nel pomeriggio è stato lo stesso Governatore ad annunciare che nei prossimi giorni il rappresentante del Governo sarà in Abruzzo per alcuni impegni fra i quali una visita al sito di Bussi meglio conosciuto come la discarica dei veleni.La Consigliera comunale Roberta Salvati ha colto l’occasione per richiamare l’attenzione del sindaco della città Casini perchè si attivi per invitare ufficialmente il Ministro nella nostra città dove da anni si sta portando avanti una battaglia durissima contro la vicenda del gasdotto Snam e la centrale di compressione. D’altra parte proprio nei giorni scorsi erano stati i Comitati Cittadini per l’Ambiente che avevano alzato la voce per sollecitare il Ministro ad incontrare la delegazione della nostra città proprio sulla delicata questione.Ecco la nota della Salvati diramata questa sera

Come annunciato dal Presidente della Regione Marco Marsilio il Ministro dell’Ambiente,della tutela del territorio e del mare Sergio Costa, sarà presto in Abruzzo per vistare la discarica di Bussi. Non possiamo sciupare l’occasione di invitare il Ministro anche qui a Sulmona per discutere la problematica relativa al metanodotto e la centrale di compressione. Dico al sindaco di Sulmona di farsi portavoce nelle sedi opportune affinchè questo incontyro si possa concretizare alla presenza delle Istituzioni, dei Comitati dei cittadini e dei sulmonesi.

L.D.M.