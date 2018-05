Caro Luciano, rimettiamo Sulmona al centro della politica regionale

Sulmona, 19 maggio– Il Governatore abruzzese Luciano D’Alfonso è tornato a Sulmona dopo mesi di tensioni e polemiche che avevano caratterizzato i rapporti tra la città ( e quindi il territorio) e la Giunta regionale. L’iniziativa che inizialmente doveva essere abbastanza riservata e circoscritta al Pd locale alla fine si è tramutata in una massiccia partecipazione destinata ad aprire una nuova stagione di collaborazione che tutti auspicano proficua per il Pd e soprattutto per la città.

Perché? Perché ormai è partita la lunga campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale ma anche del Consiglio comunale e la città, è stato ripetuto, si attende sicuramente molto di piu’ dai palazzi della politica e delle Istituzioni. Di Masci che ha introdotto i lavori ha evidenziato, spesso in maniera confusionaria e non completa, le priorità e le emergenze a cui far fronte anche nell’immediato per cambiare il senso alle cose e invertire una tendenza abbastanza preoccupante.

In primo luogo la sanità cittadina. Se il prossimo Settembre sarà inaugurato ( come aveva già anticipato l’Assessore regionale Silvio Paolucci) il nuovo Ospedale che sarà la prima struttura antisimica d’Abruzzo è chiaro che il potenziamento dell’offerta e della qualità dei servizi, degli organici ( quindi subito nuovi concorsi) non puo’ restare insufficiente ma va potenziata magari rivendendo la decisione sancita con la riorganizzazione della rete ospedaliera che aveva declassato il presidio sulmonese a struttura di base per tentare di riportarlo a presidio di primo livello tenendo conto che la struttura cittadina è chiamata ad assolvere una funzione importante su un territorio particolare. E allora ?

D’Alfonso che aveva ascoltato con attenzione ha manifestato un’apertura interessante annunciando “ che la Giunta regionale attiverà da subito ogni iniziativa per studiare i margini e le possibilità per venire incontro a queste esigenze” Ma c’è di piu’. Anche sulle infrastrutture, soprattutto quelle ferroviarie, come il potenziamento della Pescara-Sulmona-Roma il Governatore è stato possibilista. La nostra città se ne avvantaggerà di sicuro per la sua posizione strategica, per la sua storia dello scalo ferroviario, per i vantaggi innegabili da questo collegamento veloce. determinerà E poi via via altri problemi come quelli della cultura, della coesione territoriale,dell’ambiente,del turismo.

Poi ha sferzato la politica locale che “ non puo’ stare sempre a piangersi addosso”, “ non puo’ essere sempre litigiosa”, “ non puo’ dividersi sempre su tutto”, “ bisogna essere lungimiranti e puntare alla qualità delle proposte capaci di inchiodare anche la Giunta regionale a scegliere la città ed il Centro Abruzzo” .La platea ha applaudito a lungo a dimostrazione che molti dei problemi di cui oggi ci si lamenta a Sulmona derivano dal basso profilo della politica cittadina poco propositiva e spesso “ casereccia”. Ci vuole di piu’ e di meglio. Ovviamente non sono mancati riferimenti al Civismo di casa nostra ma anche a livello regionale “ Il civismo non puo’ sostituirsi ai Partiti che hanno una funzione storica fondamentale,insostituibili. Semmai possono integrarli “ .

Insomma secondo il Governatore la città ce la puo’ fare a recuperare la sua funzione all’interno dello scacchiere della politica regionale. Lui intende fare la sua parte, ma Sulmona deve cambiare atteggiamento. Insieme si deve provare anche per arrestare il fenomeno dello spopolamento posto da Di Masci all’inizio. Lo si capirà meglio nelle prossime settimane quando sono previsti altri incontri e iniziative ma di certo c’è la volontà di non guardare piu’ indietro. E D’Alfonso questa volta è apparso sincero (h.9,00)