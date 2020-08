Caro Assessore Verì venga a Sulmona e studiamo insieme il da farsi

E’ questo l’appello lanciato dalla Consigliera regionale Marianna Scoccia per verificare “sul campo” quello che sta accadendo da queste parti per analizzare insieme, evitando inutili allarmismi e polemiche strumentali, le iniziative piu’ adeguate da sviluppare. D’altra parte è proprio nei momenti difficili che si costruisce la solidarietà e la coesione del territorio. Fonti regionali vicine all’Assessore regionale alla Salute Nicoletta Verì fanno capire questa sera che c’è attenzione e disponibilità della Regione e l’incontro potrebbe tenersi già nella giornata di mercoledì

Sulmona,30 agosto- La situazione relativa all’emergenza Covid-19 in Valle Peligna sta peggiorando: il report delle nuove positività continua ad aumentare e la mappa del contagio deve essere aggiornata ora dopo ora; Il quadro sanitario appare tutt’altro che rassicurante. La conta dei contagi in Valle Peligna e’ salito a 81 casi accertati di cui 47 a Sulmona. I casi emersi nella giornata odierna appartengono, fortunatamente e nella quasi totalità, alla rete dei contatti già inseriti nella rete della sorveglianza attiva dunque ai cosiddetti focolai gia’ noti, in relazione ai quali la Asl sta procedendo ad un rigoroso tracciamento. Lo rileva questa sera Marianna Scoccia Consigliera regionale commentando la situazione che si è determinata in città e sul territorio e le inevitabili preoccupazioni della comunità del Centro Abruzzo-

“Massima attenzione è rivolta al potenziale focolaio del Distretto Sanitario di Base di Sulmona: ad oggi risultano 4 gli operatori positivi. Rapidamente – prosegue Scoccia- si sta procedendo a mappare la rete dei contagi e, al fine di agevolare le indagini e la tracciatura epidemiologica dei casi e la completa sanificazione della struttura, la Asl sta ipotizzando inoltre la temporanea chiusura degli ambulatori del Distretto di Sulmona e di Pratola Peligna .Sale ad oltre 450 il numero delle persone in sorveglianza attiva con obbligo di quarantena in tutta l’area.

Sono accanto al Sindaco di Sulmona AnnaMaria Casini, con la quale giornalmente ho un confronto telefonico, al fine di consentire alla nostra comunità di contenere il contagio nell’ambito di una vita sociale ed economica che presuppone la convivenza con il virus solo tramite rigorose regole igienico sanitarie e di distanziamento.Massimo è il mio impegno, soprattutto ora, relativo al fronte della gestione di questa nuova ondata di contagi e rinnovo la mia disponibilità ad una reale collaborazione istituzionale con gli organi regionali preposti ; un nuovo appello all’Assessore Veri: venga a Sulmona, anche per valutare sul campo eventuali misure da adottare e per avere un contatto tangibile con la Valle Peligna, in questo momento di grave emergenza.Rivolgo infine un appello a tutta la cittadinanza: solo se ognuno di noi rispetterà le basilari regole di distanziamento sociale, disinfezione della mani e utilizzo della mascherina riusciremo a fermare il contagio!Forza Valle Peligna! “