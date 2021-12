Carlo Azeglio Ciampi e l’Abruzzo ( 9 dicembre 1920-9 dicembre 2021)

Sulmona, 9 dicembre– Fu una scrittrice, Paola Masino, figlia di Enrico Alfredo, funzionario del Ministero dell’Agricoltura, e Luisa Sforza a presentare Carlo Azeglio Ciampi, suo parente, a Pasqualino Quaglione. Dopo l’8 settembre 1943, Carlo Azeglio era partito da Livorno, sua città natale, dove si trovava in licenza, per dirigersi verso Sud. Giunto a Roma, si reca presso la famiglia dello zio Masino, che abitava in viale Liegi 6, al quartiere Parioli. Nella stessa palazzina, abitava la famiglia Quaglione, originaria di Scanno. Tra le due famiglie si erano instaurati rapporti di profonda amicizia.

Paola era nata a Pisa nel 1908. Giovanissima, aveva conosciuto Pirandello, diventandone amica. Ma il rapporto più coinvolgente e duraturo, dal punto di vista letterario e sentimentale, lo aveva stabilito con lo scrittore Massimo Bontempelli. Nel 1929, lasciando la famiglia si era unita con Bontempelli, che allora aveva cinquant’anni. Trent’anni più di lei. Per di più divorziato e con un figlio quasi coetaneo della Masino. Con Bontempelli, Paola va a Parigi, dove ha incontri e stabilisce rapporti d’amicizia con artisti e letterati. Nel 1931 Paola Masino pubblica “Monte Ignoso”, un romanzo con una trama tra follia e allucinazioni: Giovanni, il padre, diventa pazzo; Emma, la moglie, lo tradisce con lo stalliere che poi si impicca; la figlia, Barbara, che ha le allucinazioni, viene mandata in collegio ma muore durante una passeggiata. La moglie, Emma, verrà alla fine ammazzata dal marito. Sul romanzo Carlo Emilio Gadda scrive un giudizio molto negativo. Una vera stroncatura.

Nel 1933 Bontempelli e la Masino tornano in Italia, a Roma. Paola continua l’attività letteraria, pubblicando romanzi, poesie, drammi.

Il 27 novembre 1938, in una commemorazione tenuta per la morte di Gabriele D’Annunzio, a Pescara, Massimo Bontempelli, che si dichiarava fascista, attacca il regime definendolo “barbarie con il feticismo della violenza”. Paola, in un libro di memorie dal titolo “Io, Massimo e gli altri” dice che la conferenza fu “astrusissima per i pescaresi”.

Pasqualino Quaglione ha ricordato che la sua famiglia era molto legata ai Masino. E non tanto per contiguità d’abitazione, ma per sensibilità e affinità culturali. Quando, in quel tragico momento dopo l’armistizio, Paola gli propone di portare con sé, a Scanno, il cugino Carlo Azeglio, che proveniva dall’Albania e cercava di ricongiungersi con il suo reparto, Pasqualino ha un momento di esitazione.

“In un primo tempo, rispondo di no. Ero preoccupato per la grave responsabilità che mi assumevo e pensavo al futuro. Ma, dal momento che Paola era fermamente decisa a mandarlo con me, accettai”. Così ha raccontato Pasqualino Quaglione, magistrato in pensione, in una intervista rilasciata allo scrivente. Gli sviluppi di quell’incontro sono ora puntualmente riportati nel volume a cura del Liceo Scientifico Statale “Fermi” di Sulmona, dal titolo “Il sentiero della libertà. Un libro della memoria con Carlo Azeglio Ciampi” (Laterza).

Oggi, la scrittrice Paola Masino sembra dimenticata, ma sarebbe interessante ripercorrerne le tappe e valutarne gli aspetti anticipatori della sua opera. In un testo inedito dei suoi appunti, Paola ha lasciato scritto: “Oggi so che ho perduto, che la mia vita, cominciata come una straordinaria aurora, s’è spenta riducendo in cenere anche quei bagliori iniziali, ove avevo creduto di leggere un più nobile e arduo destino”.Sono parole d’un pessimismo amaro. Ma spesso le parole non riescono a dire ciò che invece viene detto con la vita. E la vita di Paola Masino è stata una testimonianza di amore e di dedizione per la causa della liberazione delle donne. Di ogni donna.

Carlo Azeglio Ciampi il 18 maggio 1999 viene eletto Presidente della Repubblica Italiana. Alcuni anni prima, il 4 agosto 1996, a Scanno gli era stata conferita la cittadinanza onoraria. Per l’occasione, aveva detto nel discorso:«Giunsi in questo paese dopo l’8 settembre 1943 quasi per caso, e il caso si impersonò nell’amico Nino Quaglione. Vi giunsi dopo aver provato, come tanti giovani militari, l’amarezza della dissoluzione dell’esercito, l’umiliazione della disfatta, la rabbia perché non ci era stato dato modo di reagire… […] Nel silenzio di queste montagne, si avviò un dialogo, una riflessione in primo luogo all’interno di noi stessi, con le nostre coscienze. Ci ponevamo la domanda sul come ritrovare il fondamento del vivere civile. Riconquistammo la serenità nei nostri animi a mano a mano che acquisimmo la consapevolezza intima dei valori alla base della vita di una collettività: in primo luogo la libertà, interpretata e applicata nel quadro del vivere in comune, il rispetto cioè della libertà e dei diritti degli altri come condizione per rivendicare la libertà e i diritti propri. […] Se fummo capaci di ritrovare i punti cardinali di riferimento, di riconquistare la serenità dell’animo, di fare le conseguenti scelte e di perseguirle con determinazione, di sentirci di nuovo parte viva di una società di uguali, ciò fu dovuto al clima umano che respirammo in queste montagne, in questa terra d’Abruzzo. Una popolazione povera, provata da anni di guerra, semplice ma ricca di profonda umanità, accolse con animo fraterno ogni fuggiasco, italiano o straniero; vide in loro gli oppressi, i bisognosi, spartì con loro “il pane che non c’era”; visse quei mesi duri, di retrovia del fronte di guerra con vero spirito di resistenza, la resistenza alla barbarie.»

