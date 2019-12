Cari concittadini vi scrivo…

Mossa a sorpresa, abbastanza originale, del sindaco della città Anna Maria Casini in difesa della sua amministrazione al centro di critiche vivaci negli ultini tempi da parte di partiti e movimenti sulla politica a Palazzo San Francesco. Tra le tante cose che non funzionano, obiettivi mancati e altri falliti sono in molti a non gradire come vanno le cose in una città ormai sfinita,piu’ povera( il rapporto sulle nuove povertà è allarmante) e piu’ isolata dal contesto regionale ma anche fortemente penalizzata da una politica che non ha dato i risultati sperati. E’ lo stesso sindaco, con scritto umanamente simpatico ( anche se la politica è ben altro) ad ammetterlo nella lettera quando sostiene di essere “ conscia di una fiducia che i cittadini riponevano per realizzare un progetto per la città “ Quale? Non è dato saperlo a pochi mesi dalle elezioni,né è possibile immaginarlo tenendo conto che tutti possono toccare con mano come vanno da qualche anno le cose in questa città. Ha ragione però la signora Casini quando sostiene che da questa condizione si puo’ uscire con uno sforzo comune per “ svelenire il dibattito politico e a lavorare insieme” per costruire una città migliore. E’ tutto vero anche se in politica, come nella vita, la solidarietà non si invoca all’occorreza ma si costruisce con pazienza giorno dopo giorno, con il sorriso, con umiltà e soprattutto senza rancori e presunzioni. Forse. Ecco la lettera del sindaco Casini

Sulmona, 12 dicembre- Scrivo per un sentimento di rispetto e lealtà verso l’elettorato che circa tre anni e mezzo fa ha scelto me come Sindaco di Sulmona nell’ambito di una proposta che segnasse il cambiamento. Fu quasi un plebiscito, un mandato forte che ha sempre rappresentato per me la motivazione principale, conscia di una fiducia che i cittadini riponevano per realizzare un progetto per la città, a cui quotidianamente ho fatto riferimento come impegno e guida del mio operato.

Da sempre, ma soprattutto nell’ultimo periodo, sto ricevendo attacchi gratuiti e infondati da gruppi politici che si stanno preparando a prossime elezioni e ad una campagna elettorale senza argomenti, ma con toni ingiuriosi verso la mia persona e dimostrando nessun rispetto per l’istituzione che rappresento: segno di un degrado morale e politico veramente imbarazzante, anzi preoccupante.

Comunicherò, nei prossimi giorni, alla città, insieme ai miei sostenitori e collaboratori, come fatto anche lo scorso anno, i tanti risultati raggiunti e quanto ancora è in itinere. Ho sempre lavorato al servizio e per il bene di Sulmona, senza risparmiarmi, con enormi sacrifici anche personali, trascurando famiglia e professione, giorno dopo giorno, per tutti questi 42 mesi, in nome di un patto fatto con i miei elettori e nel rispetto dell’Istituzione che rappresento.

La politica della denigrazione, della violenza verbale e della calunnia, della sprezzante e sterile polemica su ogni argomento non mi appartiene. La cultura della discordia, della divisione, della demolizione, causa da sempre delle sventure di questa città, è il primo nemico da combattere. Io guardo ai fatti, fedele ad un impegno sul campo che oggi mi vede responsabile amministrativamente, civilmente, penalmente e moralmente verso la mia città, che governo con impegno costante e quotidiano, serena nel giudizio che a tempo debito solo gli elettori dovranno dare e consapevole delle numerose difficoltà e del dissenso generale e della sfiducia che attanaglia il sentimento comune verso chi amministra.

Invito questi signori e signore della politica cittadina dal desistere da un disegno contro, ma comincino ad operare nell’interesse della città prima di tutto svelenendo il dibattito e mostrando ai cittadini e a quanti ci osservano a livello regionale uno spettacolo all’altezza delle potenzialità e storia della nostra Sulmona. Anna Maria Casini,sindaco di Sulmona