Carceri: Verso un potenziamento degli organici negli Istituti di Sulmona e Avezzano

– Lo hanno annunciato questa mattina il segretario generale Uil PA Polizia Penitenziaria Abruzzo Ruggero Di Giovanni e il componente della segreteria confederale CST Uil Adriatica Gran Sasso Mauro Nardella. Dopo anni di battaglie si intravede forse il raggiungimento dell’obiettivo-

Sulmona, 30 settembre– Gli istituti penitenziari di Sulmona ed Avezzano, possono, seppur cautamente, tirare un sospiro di sollievo.Dopo anni di continue denunce fatte dalla Uil sembra siano state finalmente riconosciute le recriminazioni che dal 2010 oramai sono state fatte nei confronti dell’Amministrazione Penitenziaria in tema di vacanze organiche dei due istituti di pena aquilani. – Gli istituti penitenziari di, possono, seppur cautamente, tirare un sospiro di sollievo.Dopo anni di continue denunce fatte dalla Uil sembra siano state finalmente riconosciute le recriminazioni che dal 2010 oramai sono state fatte nei confronti dell’Amministrazione Penitenziaria in tema di vacanze organiche dei due istituti di pena aquilani.

segretario generale Uil PA Polizia Penitenziaria Abruzzo Ruggero Di Giovanni e il componente della segreteria confederale CST Uil Adriatica Gran Sasso Mauro Nardella, accompagnati dalla componente locale rappresentata dal coordinatore e dal presidente provinciale Uil PA Polizia Penitenziaria Ferruccio Colonico e Calogero Cusimano A renderlo noto durante la visita effettuata sui luoghi di lavoro fatta ad opera dele il componente della segreteria confederale CST Uil Adriatica Gran Sassoaccompagnati dalla componente locale rappresentata dal coordinatore e dal presidente provinciale Uil PA Polizia Penitenziaria

“Il 24 settembre 2019, infatti, un gruppo di lavoro promosso dal Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, ha prodotto le proiezioni delle dotazioni organiche del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria in servizio presso 190 penitenziari dislocati sull’intero territorio nazionale fra i quali anche quelli da noi sempre accompagnati nelle nostre denunce vale a dire Avezzano e Sulmona. Il positivo progetto, elaborato secondo il calcolo “ideale e medium test” ha permesso al gruppo di lavoro – spiegano Di Giovanni e Nardella-di svolgere un’attività ricognitiva molto dettagliata attraverso mirate interviste telefoniche agli operatori individuati dalle direzioni periferiche. Grazie a tale impegno è stato possibile conseguire obiettivi che tengono conto dei coefficienti maggiorativi per funzione dei diritti soggettivi del personale. Giova precisare che i dati riassuntivi includono anche le proiezioni numeriche, suddivise per ruoli, del personale necessario al servizio di traduzione e piantonamento.

Sulla scorta di questo importante lavoro ci ritroviamo con dati davvero molto promettenti per i due istituti “malati” di organico. Sulla scorta di questo importante lavoro ci ritroviamo con dati davvero molto promettenti per i due istituti “malati” di organico.

Sulmona, secondo i numeri tirati fuori dal Gruppo di lavoro,si ritroverebbe, attraverso le proiezioni basati sul sistema “ideale test” , con un organico pari a 321 unità riconosciute ovverosia, al netto del costruendo nuovo padiglione, con circa 60 unità di Polizia in più rispetto a quelli attualmente operanti.

La stessa Sulmona verrebbe positivamente rivalutata numericamente anche se si facesse ricorso al sistema “medium test”. Sarebbero infatti ben 279 le unità riconosciute e quindi circa 20 persone in più. Il tutto considerando che per il locale nucleo traduzioni e piantonamenti sarebbero addirittura riconosciuti complessivi 40 unità. La Casa Circondariale di Avezzano, invece, vedrebbe riconosciuto un numero di personale pari a 75 unità rispetto alle 55 circa attuali con il metodo ideal test e 63 con il “medium test”. Il gruppo dell’NTP invece sarebbe costituito da un numero di agenti pari a 7 unità. Davvero dei numeri niente male- concludono i due sindacalisti- per delle realtà carcerarie che da anni soffrono maledettamente un grave deficit organico e un’età media dei suoi operatori sempre più alta”. (h.9,00)

L.D.M.