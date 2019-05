Carceri: per Nardella (Uil) nessun incremento di polizia penitenziaria negli Istituti aquilani

Sulmona, 11 maggio– Sulla carenza di organici all’interno degli Istituti penitenziari della provincia dell’Aquila (Avezzano,Sulmona e L’Aquila) torna a lanciare l’allarme Marro Nardella (Lil) che da anni si batte in questo senso “Nel piano virtuale presentato alle parti sociali dal Dipartimento dell’Amministrazione penitenzia emerge, infatti, nessun riferimento incrementativo per gli istituti aquilani– evidenzia Nardella-. Il segnale non è buono soprattutto se si pensa al fatto che moltissimi appartenenti al ruolo esecutivo (e cioè quello degli agente degli assistent di polizia penitenziaria), de putato al controllo diretto dei ristretti nelle sezioni detentive, sono passati al ruolo di concetto degli ispettori. A breve le cose potrebbero addirittura ulteriormente peggiorare.

“E’ di pochi giorni fa, infatti, la notizia dell’immissione sul territorio nazionale, provenienti dalr uolo deglia ssistenti di polizia penitenziaria,di circa 2900 sovrintendenti e per lo più concentrati in istituti del centrosud– sostieneNardella-. Ci si chiede a questo punto chi saranno coloro i quali andranno a sostenere il duro compito di addetto alla sezione detentiva visto che di nuovi agenti in arrivo non se ne vede neanchel’ombra?. Nellasperanza che il DAP riveda il piano di assegnazioni, toccherà ai Direttori sbrogliare una matassa moltoingarbugliata”.