Carceri: Nardella (Uil), “piu’ che al fresco sembra di stare in una fonderia”

Sulmona, 13 agosto– In un’era dove il fresco dei climatizzatori è praticamente entrato a far parte del corredo genetico degli uomini fa specie sapere di luoghi ove l’utilizzo degli stessi risulta quasi del tutto sconosciuto.Tra questi le carceri italiane in generale e quello di Sulmona in particolare. In valle Peligna come tutti avranno notato sembra di stare ai tropici in questi giorni e più che al “fresco” di un istituto di pena la sensazione che si vive è quella di stare in un vero e proprio altoforno. Lo scrive oggi in una nota Mauro Nardella componente della segreteria confederale Uil CST Adriatica Gran Sasso – In un’era dove il fresco dei climatizzatori è praticamente entrato a far parte del corredo genetico degli uomini fa specie sapere di luoghi ove l’utilizzo degli stessi risulta quasi del tutto sconosciuto.Tra questi le carceri italiane in generale e quello diin particolare. In valle Peligna come tutti avranno notato sembra di stare ai tropici in questi giorni e più che al “fresco” di un istituto di pena la sensazione che si vive è quella di stare in un vero e proprio altoforno. Lo scrive oggi in una notacomponente della segreteria confederale

l’hanno mandato al fresco“. spiega Nardella- compreso quello di Sulmona è praticamente un misto di cemento e ferro sormontato da guaina attira calore. Il tutto in un contesto ove la limitatissima libertà di movimento ne accentua il disagio e con tutto ciò che ne consegue in ordine a stress e malesseri vari. “Non ha aiutato e tuttora non lo fa il cambiamento climatico e con esso soprattutto i materiali che caratterizzano l’impianto strutturale di quel luogo che non può più concepire il detto ““. Oggi un carcere –compreso quello di Sulmona è praticamente un misto di cemento e ferro sormontato da guaina attira calore. Il tutto in un contesto ove la limitatissima libertà di movimento ne accentua il disagio e con tutto ciò che ne consegue in ordine a stress e malesseri vari.

Per quel che è stato possibile fare dobbiamo dire che la Direzione del penitenziario di piazzale vittime del Dovere l’ha fatto. Tuttavia ciò non è assolutamente sufficiente stante proprio l’impossibilità oggettiva di stemperare,con semplici climatizzatori e per di più allocati nei soli box riservati agli agenti, una struttura a massima conducibilità termica .

Nel reparto infermeria, ove allo stato equiparare gli ambienti di una fonderia non è un eufemismo farlo, si sta vivendo il maggiore disagio.Ciò rappresenta un autentico controsenso visto che è proprio in tale contesto, ove sono ricoverati appunto detenuti con ldiverse patologie, che manca del tutto una tutela in termini di salubrità legata al caldo. Lo Stato deve fare qualcosa e presto. Rivedere i parametri adeguandoli alle attuali norme in materia di salubrità è un passo che non può più procrastinare. Ne vale della salute di chi in tali contesti è costretto svariati motivi a starci.

Al garante dei detenuti chiederemo di partecipare in simbiosi con noi all’opera di rilevamento e rivelamento delle cattive condizioni alle quali sono costretti a sottostare detenuti ed agenti di polizia penitenziaria “. (h. 13,30)