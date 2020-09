Carceri: Nardella (Uil Pa), “Positivi riscontri su test sierologici ad agenti penitenziari”

Sulmona, 24 settembre– “Accogliamo con favore le iniziative intraprese, a seguito delle nostre richieste, dalle direzioni carcerarie di Sulmona ed Avezzano sul fronte dei test sierologici e tamponi ex covid. Il tutto è avvenuto dopo aver segnalato la necessità che si aveva di ripetere la diagnostica sugli operatori penitenziari in considerazione del delicato servizio svolto dal personale”.Lo dichiara Mauro Nardella segretario generale territoriale Uil Pa polizia penitenziaria.

“Sarebbe in preparazione presso la Regione Abruzzo – spiega – un programma di intervento di prevenzione a mezzo esecuzione di esami e/o test diagnostici per tutto il personale di polizia penitenziaria degli istituti di Avezzano e Sulmona“. “Buone notizie arrivano anche dal fronte del repartino penitenziario ospedaliero di Sulmona – annuncia il sindacalista – Dopo che la Uil aveva chiesto la sospensione dei ricoveri per mancanza di idonea sicurezza nelle corsie extra repartino è intervenuta la Direzione Sanitaria dell’ospedale di Sulmona che ha chiarito e autorizzato l’utilizzo del repartino stesso per i ricoveri sia urgenti che programmati riservati ai detenuti del carcere di massima sicurezza di Sulmona. Ringraziamo per la collaborazione e i risultati ottenuti sia la Asl 1 L’Aquila, Avezzano, Sulmona che le direzioni di Sulmona ed Avezzano” (h. 14,00)