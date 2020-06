Carceri: domani vertice in Comune tra sindaco e delegazione sindacale unitaria

Sulmona, 15 giugno– E’ in programma per domani pomeriggio alle ore 15,30 a Palazzo San Francesco l’incontro tra il sindaco della città Anna Maria Casini e la delegazione del cartello unitario delle Organizzazioni sindacali per un esame approfondito delle diverse problematiche sollevate in questi giorni che riguardano il super carcere della città. L’iniziativa assume un particolare significato dopo la conferenza stampa che si è svolta venerdì scorso dinanzi ai cancelli dell’Istituto e dopo la visita compiuta proprio in mattinata dalla senatrice sulmonese Gabriella Di Girolamo (M5S) ( h. 15,00)