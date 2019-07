Carceri: Di Girolamo (M5S), attenzione anche per Sulmona

Sulmona, 18 luglio– Più di mille agenti di Polizia penitenziaria saranno operativi dal prossimo 31 luglio e altri 1300 sono in via di assunzione. Questi sono i numeri per aumentare il grado di sicurezza delle carceri e dei cittadini del nostro Paese. Sono pienamente soddisfatta della capacità mostrata dal ministro della giustizia, Alfonso Bonafede, a mantenere gli impegni in favore della sicurezza e della tutela dei diritti umani manifestata quando si annunciava la preoccupante carenza di personale di Polizia penitenziaria e una reale necessità di avvio di un PIANO STRAORDINARIO DI ASSUNZIONI che potesse migliorare la qualità della vita lavorativa dei nostri agenti ma anche dei detenuti. Lo ha anticipato la sen. sulmonese Gabriella Di Girolamo (M5S)

“In particolare, nel nostro territorio abruzzese- spiega Di Girolamo- avremo un aumento di 28 uomini e 12 donne, “sentinelle” della sicurezza di tutti i cittadini. Alla casa circondariale di Sulmona andranno 4 nuovi agenti, a Chieti 5 unità femminili, a Lanciano un totale di 8 tra agenti di genere maschile e femminile, a Pescara saranno 10 le unità maschili in aumento e infine 13 unità, di cui 8 uomini e 5 donne, saranno destinate alla casa circondariale di Teramo.

Il nostro impegno per rendere le Istituzioni italiane più pulite e trasparenti va di pari passo con un’azione che le renda più efficienti, dinamiche e vicine ai cittadini. I problemi delle carenza di personale nelle pubbliche amministrazioni è uno dei tanti problemi ereditati dal passato, le soluzioni le stiamo trovando, un passo alla volta, in un lavoro che è appena iniziato e che porteremo avanti inesorabilmente per riportare la nostra Nazione ai livelli di qualità dei servizi che meritano i nostri cittadini”