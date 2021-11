Carceri aquilane: attesa per la visita del Sottosegretario Sisto

Sulmona, 24 novembre– Dopo le reiterate denunce fatte dalla UIL PA provinciale sulla difficile condizione nella quale versa non solo l’istituto aquilano ma tutti i penitenziari della Provincia, apprendiamo con favore la decisione presa dal sottosegretario alla Giustizia Francesco Paolo Sisto di venire in Abruzzo e constatare di persona quanto evidenziato. – Dopo le reiterate denunce fatte dalla UIL PA provinciale sulla difficile condizione nella quale versa non solo l’istituto aquilano ma tutti i penitenziari della Provincia, apprendiamo con favore la decisione presa dal sottosegretario alla Giustiziadi venire in Abruzzo e constatare di persona quanto evidenziato.

Si esprime così, in una nota, il segretario generale territoriale UIL PA polizia penitenziaria e Componente della segreteria confederale CST UIL Adriatica Gran Sasso Mauro Nardella sulla visita in programma per il 9 Dicembre presso il carcere dell’Aquila dal rappresentante del Ministero della Giustizia

“L’occasione sarà buona- spiega Nardella- per fare capire al rappresentante governativo la critica situazione insita nei penitenziari aquilani e il punto di non ritorno al quale sempre più ed in maniera inesorabile ci si sta indirizzando.L’auspicio, neanche a dirlo è che alla visita seguano ovviamente fatti concreti. Non ci possiamo più permettere passi falsi”.