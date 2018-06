Carceri: aggressione agente polizia penitenziaria, reazioni e commenti

si intensificano con il passare delle ore reazioni e prese di posizione da parte di politici e rappresentanti delle organizzazioni sindacali sulla brutta vicenda capitata nella mattinata di ieri presso il supercarcere di Sulmona dove un detenuto ha lanciato olio bollente nei confronti di un agente di polizia penitenziaria costringendolo ad un ricovero urgente in codice rosso presso l’Ospedale della nostra città mentre altri tre agenti sono rimasti ustionati in modo più’ leggero. Ecco alcune testimonianze

Nardella (Uil), ora servono misure urgenti

Sulmona, 21 giugno– In ospedale ho voluto salutare personalmente il collega A.P. l’ assistente capo di polizia penitenziaria ustionato ieri per via dell’olio bollente gettatogli addosso da un detenuto ergastolano. Le sue condizioni sono stabili anche se preferisco, per rispetto della sua persona, non portarmi oltre questo. La solidarietà nei suoi confronti è il minimo che si possa esprimere così come la esprimo nei confronti di tutti gli altri agenti coinvolti tra i quali l’assistente capo M.R., al quale la TAC ha scongiurato fortunatamente complicazioni in ordine alla botta ricevuta al capo. Lo stesso refertato dal pronto soccorso è stato dimesso. Stessa sorte, fortunatamente con conseguenze non gravi, per l’altro collega condotto in ospedale:l’assistente capo A.G. il quale sembrerebbe abbia subito un trauma alla spalla.Anche lui risulta essere stato dimesso dopo le cure del caso. Due altri colleghi, il Sovrintendente C.C. e l’assistente capo G.S.,lievemente feriti, sono stati curati direttamente nell’infermeria del carcere. Ad evidenziarlo è Mauro Nardella segretario CST Adriatica Gran Sasso anch’egli poliziotto penitenziario di stanza al carcere di Sulmona-

“La situazione vissuta ieri sembra, a detta dei veterani, aver riportato l’orologio”carcerario” indietro di 40 anni. Negli anni 70, infatti, erano assai frequenti gesti come quelli che abbiamo vissuto ieri seppur in un contesto ove la legge Gozzini non ancora offriva i tanto auspicati benefici premiali- continua- evidentemente ciò non basta se al giorno d’oggi si contano aggressioni pressoché quotidiane negli istituti di pena. La palla passa ora al ministro della Giustizia Alfonso Bonafede il quale, avendo competenza in materia penitenziaria, dovrà necessariamente prendere urgenti provvedimenti magari rafforzato, nella sua opera, dal Presidente del Consiglio Conte e dal ministro dell’Interno Salvini

Di Giandomenico (Italica), episodio grave. Noi dalla parte del corpo di Polizia Penitenziaria

Sulmona, 21 giugno– Un episodio gravissimo che il Movimento Italica condanna esprimendo piena solidarietà ai 3agenti feriti stamane da un detenuto nel corso di un controllo nella sezione speciale dell’Istituto di pena di Sulmona. “Da tempo chiediamo di destinare, al carcere Peligno, altri baschi blu per rafforzare l’organico sottodimensionato, ma il nostro appello resta inascoltato” interviene il coordinatore del Movimento, Alberto Di Giandomenico.

Un detenuto del caercere di Sulmona questa mattina ( ndr ieri ) ha gettato dell’olio bollente sul corpo di un poliziotto 47enne, originario di Chieti. Il poliziotto è stato sottoposto ad intervento chirurgico. Altri 2 suoi colleghi, accorsi in aiuto, sono stati feriti e medicati. “Il caso, non isolato purtroppo, ripropone con forza il problema dello stato delle carceri italiane e le forti preoccupazioni per le gravi carenze di organico negli istituti di pena abruzzesi e in particolare per il carcere ad alta sicurezza di via Lamaccio – spiega il portavoce di Italica – Nella Casa di reclusione di Sulmona le carenze di personale sono croniche ormai e l’età media degli agenti è troppo alta. In base ai dati del 2017 nel carcere di Sulmona sono solo 256 i poliziotti assegnati e la forza reale si riduce a 252unità operative: 22 ispettori, 16 sovrintendenti e 214 agenti ed assistenti. Sono però sottoposti a detenzione 500 persone e di queste 200 sono detenuti ospitati nel padiglione verde, quello ad Alta sicurezza (As1 e As3), altri 300 posti letto sono occupati nel padiglione blu (As3). Inoltre ci sono 25 collaboratori di giustizia di prima fascia e nella struttura vivono ben 167 ergastolani. Un sovraccarico di lavoro per i 252 poliziotti se si pensa che sono anche impegnati in circa 1500 traduzioni l’anno, garantendo ai detenuti 961 tra visite mediche e ricoveri che impegnano ulteriormente i pochi poliziotti assegnati alla struttura carceraria – continua Di Giandomenico – Le organizzazioni sindacali denunciano che il vero problema è la chiusura dell’ospedale psichiatrico giudiziario che prendeva in carico particolari detenuti. Domando, perché non si applica la legge per garantire un’alternativa sicura per questi soggetti bisognosi di cure.

Senza contare il sistema di vigilanza dinamica, a mio parere da rivedere per particolari detenuti che non sanno proprio autogestirsi – conclude il portavoce di Italica – Inoltre nel carcere Ovidiano è in corso l’ampliamento della struttura che porterà in valle altri 200 detenuti ed è indispensabile, sin da ora, che l’Amministrazione penitenziaria e il governo garantiscano per Sulmona, da subito, sicurezza e nuovi agenti di Polizia penitenziaria. Alla luce di tutto questo, il Movimento d’Identità e territorio sarà al fianco degli agenti feriti e dalla parte del Corpo di Polizia penitenziaria nella quotidiana battaglia a difesa dei diritti di uomini e donne costretti a lavorare in condizioni che non consentono un corretto e sereno svolgimento dei compiti istituzionali loro affidati.

Cgil FP: ora aprire subito un tavolo di confronto

Sulmona, 21 giugno- La FP CGIL, come più volte segnalato, torna ad evidenziare le difficili condizioni di lavoro in cui ogni giorno si trova ad operare il personale di Polizia Penitenziaria della Casa di Reclusione di Sulmona, facendo particolare riferimento a come tali condizioni influiscano negativamente sulla salute del Personale stesso. Ieri si è verificato un ulteriore episodio di aggressione nei confronti di un lavoratore del Carcere da parte di un detenuto.

La FP CGIL, il Coordinatore Reg.le ed i delegati della Polizia Penitenziaria, esprimono la massima solidarietà nei confronti del collega e contestualmente ritengono non più procrastinabile la necessità di affrontare il problema della carenza di personale all’interno della struttura, tanto più che, come dichiarato dai vertici dell’amministrazione penitenziaria di Sulmona, imminente sarà l’ampliamento al quale deve essere necessariamente dato seguito un immediato adeguamento del personale.Continuano ad aumentare i carichi di lavoro e, come se ciò non bastasse, continuano ad aumentare le aggressioni subite dal personale della Polizia Penitenziaria in carcere. In un contesto del genere aumenta lo stress accumulato dai lavoratori e le condizioni di sicurezza dei detenuti.

Per questi motivi la FP CGIL ribadisce la necessità dell’apertura di un tavolo di confronto per trovare soluzioni condivise che consentano di contrastare il fenomeno dello stress lavoro correlato e di ridurre al minimo i rischi di aggressione al personale, mettendo in sicurezza i lavoratori ed il lavoro che gli stessi svolgono. Lo scrivono in una nota Antony Pasqualone ( Segreteria Provinciale Fp Cgil, Il Coordinatore Regionale FP CGIL Polizia Penitenziaria Matteo Balassone I Delegati FP CGIL Casa di Reclusione di Sulmona

( segue)