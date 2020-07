Caramanico: chiuse le Terme per una serie di controlli e verifiche

Sulmona, 26 luglio- Niente terme a Caramanico chiuse da ieri dopo appena una quindicina di giorni dalla riapertura. Sarebbero in quarantena personale della struttura e alcuni ospiti dell’albergo. Un’azienda privata, in questi giorni, ha proceduto alle analisi per le verifiche anti Covid e, a quanto pare, avrebbe individuato tracce del virus sulla pulsantiera dell’ascensore e sul maniglione antipanico del complesso. Se c’è davvero un positivo al coronavirus probabilmente è un asintomatico che verrà individuato attraverso i tamponi, i test vengono eseguiti in queste ore.

Sino ad oggi a Caramanico era stato registrato un solo caso di contagio poi trasmesso ad alcuni familiari. È un brutto colpo per la località turistico-montana che conta proprio sul turismo per risollevarsi dalla crisi economica che la pandemia ha purtroppo aggravato.

(M.T.)