Cara senatrice s’informi correttamente prima di lanciare rilievi inopportuni

Non si è fatta attendere la risposta del sindaco di Pratola Antonella Di Nino alle ” osservazioni” lanciate nella serata di ieri dalla senatrice sulmonese Gabriella Di Girolamo (M5S) sul cattivo utilizzo dei percettori del Reddito di cittadinanza.- Il sindaco espone le iniziative le attività ed il modello organizzativo preparato dal Comune e spiega anche le ragioni che ne hanno rallentato il pieno avvio a cominciare dal ruolo dei Centri per l’impiego. Poi la Di Nino ‘bacchetta’ la sua interlocutrice sostenendo che è necessario” informarsi correttamente e con cognizione di causa, prima di lanciare rilievi inopportuni e totalmente fuori dalla realtà”

Pratola Peligna, 30 novembre Il Comune di Pratola Peligna ha definito già da tempo i Progetti di Pubblica Utilità per l’impiego dei percettori del Reddito di Cittadinanza residenti nel paese, sette grandi aree (lavori in Comune, cura del verde, tutela e fruizione dei beni comuni, “digitalizzazione e archiviazione”, sorveglianza scuole e scuolabus, supporto attività museali e attività di guardiania e pulizia edifici pubblici) che rispondono alle linee guida nazionali. Il Comune non può procedere alla chiamata diretta dei percettori del Reddito di Cittadinanza, ma deve attendere le indicazioni dei Centri per l’Impiego che attraverso i Navigator selezionano i titolari della misura in base alle competenze e alle attitudini. Solo allora il Comune riceve la comunicazione dei nominativi da avviare ai lavori di pubblica utilità.

Ad oggi, a fronte dei 180 percettori della misura solo 5 sono stati assegnati al nostro Comune, che a spese proprie ha già avviato le procedure di avvio al lavoro. La Senatrice Gabriella Di Girolamo ha davvero sbagliato bersaglio accusando questa Amministrazione di non aver presentato i progetti, ignorando la complessità e i ruoli delle procedure del provvedimento che certamente da questo punto di vista è stato pensato davvero in maniera discutibile. Per quello che sta nelle prerogative del Comune, l’Amministrazione ha agito anche questa volta con prontezza e competenza: i difetti, evidentemente, stanno altrove. È buona norma, soprattutto per chi occupa cariche importanti, informarsi correttamente e con cognizione di causa, prima di lanciare rilievi inopportuni e totalmente fuori dalla realtà. È quanto dichiara in una nota il Sindaco di Pratola Peligna Antonella Di Nino