Capistrello: Arresto per rapina e furto con strappo

– In bici ha avvicinato un 17enne che passeggiava in centro a Capistrello e dopo averlo minacciato per farsi consegnare i documenti con violenza ha strappato dal collo del povero ragazzo una collanina d’oro con ciondolo, scappando.

Intervenuti appena dopo la segnalazione di un parente del giovanissimo rapinato, i Carabinieri di Capistrello hanno subito intercettato il fuggitivo, un 34enne del posto con precedenti di polizia. Sottoposto a perquisizione personale, il soggetto è stato trovato in possesso del monile sottratto poco prima al ragazzo. Così l’uomo è stato arrestato con l’accusa di tentata rapina e furto con strappo. Il diciassettenne fortunatamente non ha patito lesioni personali gravi, ma solo una piccola escoriazione al collo e la lacerazione della T-shirt che indossava.