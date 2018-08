Capaldo – Licheri (SI) “Dimissioni Casini: non c’è due senza tre?”

Sulmona, 13 agosto– Due anni di inconcludente servilismo politico della Casini con tempi e contenuti dettati dalla longa manus dell’ex assessore Gerosolimo, Inconcludente anch’egli a livello regionale per le deleghe ricoperte su lavoro ed aree interne. Ad oggi la città è allo sbando senza un progetto e asservita ai giochi di potere dell’ex presidente D’Alfonso.

Esclusi dalle provvidenze del Masterplan, declassati nella Sanità, senza concludere nulla con la sicurezza nelle scuole, la bretella ferroviaria che marginalizza il nodo della stazione di Sulmona, la gestione, o meglio l’assenza nell’incendio del Morrone, la chiusura delle scuole con i ragazzi nei container. una Città mortificata ed allo sbando. Ridicolo rivendicare una azione risolutiva e positiva sulla Centrale Snam per la quale si è fatto il gioco delle parti in commedia tra L’Aquila e Sulmona, azione tardiva dopo le dimissioni farsa per poter giustificare le incongruenze e le incoerenze di Regione e Comune. Lo scrivono oggi in una nota Domenico Capaldo – Segretario Circolo Sulmona Si e Daniele Licheri – Segreatario Regionale Si Abruzzo a proposito della crisi al Comune di Sulmona dopo le dimissioni del sindaco

” Questo il risultato di due anni di gestione fallimentare, pedina usata per favorire gli amici negli Enti e nelle Istituzioni, insomma politiche venero democristiane- proseguono gli esponenti di SI– per le quali la Sindaca ha solo dovuto obbedire alle volontà del vero deus ex machina di questa amministrazione. Un sussulto di dignità quest’ultimo atto? Oppure l’ennesima brutta sceneggiata? Temiamo che, ancora una volta, tutta questa vicenda sia teleguidata verso una soluzione confacente alle finalità politiche che vedremo a breve con le regionali. Ci chiediamo visti i precedenti se non si risolva come l’ultima volta, certo almeno per qualche giorno torneremo a respirare, ma il futuro prossimo dipende anche da noi, dal campo dell’alternativa che sapremo mettere al servizio della Città insieme a tante e tanti che vorranno costruirlo con noi.( h. 13,30)