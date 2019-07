Cantieri dell’immaginaro, “700 anni e non sentirli”

L’Aquila, 16 luglio– Proseguono gli appuntamenti per la rassegna i Cantieri dell’immaginario. Ieri sera è andata in scena la storia dell’Aquila, con la rappresentazione “700 e non sentirli, L’Aquila rinasce dalla sua storia” spettacolo presentato dal Teatro Stabile d’Abruzzo e dall’Associazione Ricordo con la regia di Luca Serani.

Attraverso un interessante viaggio nel tempo due personaggi il cronista medioevale Buccio di Ranallo da Poppleto e il filosofo e critico d’arte Nicola Ciarletta, pur essendo vissuti in epoche diverse, si confrontano fra loro ed incontrano e dialogano con personaggi storici che in qualche modo hanno avuto, nel bene o nel male, un ruolo nella storia dell’Aquila. Buccio che era stato diretto testimone della fondazione dell’Aquila, è curioso di conoscere cosa è accaduto in città nei secoli dopo di lui ed inizia un dialogo con Ciarletta che lo aggiorna sugli avvenimenti più significativi che ci sono stati tramandati dalla storia.

La storia dell’Aquila viene quindi raccontata a partire dalla sua fondazione fino ai tempi più recenti. Via via compaiono sul palco gli spiriti evocati da Ciarletta e cosi si materializzano Adamo da Rottweil, Giovanni da Capestrano, Braccio da Montone, il tenente Klauser, Don Pedro di Toledo, Pietro Marrelli, Adelchi Serena, Francesco De Marchi, Margherita d’Austria, i Nove Martiri. Interessanti i dialoghi surreali dei vari personaggi che si esprimono con un linguaggio evocativo che ricorda quello probabilmente parlato nei loro rispettivi tempi, ma allo stesso tempo con un occhio alla drammaturgia moderna.

Sul palco, oltre agli attori Matteo Di Genova, Giuseppe Tomei, Luca Serani, la voce di Domenico Capanna che ha interpretato in maniera del tutto originale alcune canzoni della tradizione aquilana, Alessia Centofanti al clarinetto e Cesare Di Giulio alla chitarra classica. Le musiche originali sono di Paolo Rosati e la scenografia di Simone Angelozzi.

Particolarmente accattivanti le immagini che scorrevano sullo sfondo, tra passato presente, fantasia, sogno e rievocazioni. Lo spettacolo ha voluto rappresentare l’identità della comunità aquilana che oggi più che mai sente il bisogno di riallacciare il presente con il passato per guardare con più ottimismo alla grande sfida della rinascita.

Maria Teresa Liberatore