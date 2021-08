Cansano: un agosto all’insegna di arte, cultura e intrattenimento

Cansano,6 agosto- Un cartellone ricco di attività, quello messo a punto dal Comune di Cansano per il mese di agosto all’insegna dell’arte, della cultura e dell’intrattenimento. A inaugurare la stagione sarà, domani pomeriggio alle 17:00, Cansano in posa, organizzato con la collaborazione dei fotografi dell’Accademia Sulmonese di Fotografia: un pomeriggio in cui, alla presenza di figuranti in abito tipico cansanese, i fotografi della nota associazione potranno immortalare gli scorci caratteristici del paese. Domenica 8 agosto, alle 17:30, sarà la volta di Dal Vero Lab Estate | Cansano, organizzato con il laboratorio di disegno dal vero “Dal Vero Lab” di Sulmona, in cui alcuni modelli, sempre in costume tipico, poseranno per i ritrattisti in una suggestiva location del centro storico.

Seguiranno i concerti in Piazza XX Settembre: il 10 agosto alle 21:30 si esibirà la band di rock irlandese Manannan, il 13 agosto alle 22:00 seguirà Acousticl@n, con un programma di jazz-swing cantautoriale. Il 14 agosto alle 21:30 sarà la volta del M° Francesco Rossetti nel concerto “Battisti e Mogol – quei gran geni dei miei amici”, un tributo strumentale ai due celebri nomi della canzone italiana, con letture di Sara Di Sciullo: i grandi classici di Battisti e Mogol saranno presentati in una veste pianistica nuova e originale.

Seguiranno le feste patronali di San Rocco, Santa Maria del Rosario e San Donato, che saranno celebrate nei giorni 17, 18 e 19 agosto con la Santa Messa alle 18:00 e a seguire la Processione per le vie del paese. Il 17 agosto alle 21:30 ad animare Piazza XX Settembre sarà Marco Formichetti, in una serata di intrattenimento musicale e karaoke, il 19 agosto alle 21:30 sarà la volta della Banda Baldoria.

Il 18 agosto, invece, si terrà una giornata tutta dedicata al Parco Archeologico di Ocriticum. A partire dal pomeriggio il Centro di Documentazione “Ocriticum” ospiterà attività per bambini condotte dalle archeologhe dell’Associazione DiArTe ETS in collaborazione con ApesCoop, cooperativa di comunità di Cansano; dalle 19:30 avrà luogo, ai margini della struttura museale, un’esposizione di armi e oggetti ispirati all’ epoca italico-romana; alle 21:30 in Via Umberto I, di fronte al Centro di Documentazione, si terrà la conferenza “Turellia torna a Ocriticum – il ritorno di un nome”, in occasione della quale sarà inaugurata la nuova esposizione di reperti ed epigrafi restaurate con finanziamento del Comune di Cansano. L’iniziativa è realizzata con il contributo della Fondazione Carispaq della Provincia dell’Aquila ed in collaborazione con la Soprintendenza ABAP di Chieti-Pescara. Seguirà lo spettacolo “Così combattevano gli Italici”, a cura di Andrea De Iuliis.

Il programma estivo prosegue il 20 agosto alle 21:30 con la presentazione del libro “Mistero a Pigalle” di Emanuela Susman, in Via Umberto I, nel piazzale antistante il Centro di Documentazione; il 21 agosto alle 18:00, con una performance si concluderà il Laboratorio di Teatro Ragazzi “Teatrando in Pineta”, a cura dell’Associazione Culturale “MajaMé – Musica Teatro Danza” di Sulmona, che dal 9 al 21 agosto coinvolgerà i più piccoli del paese e zone limitrofe.

A chiudere il cartellone estivo, il concerto Paolo Angeli live sunset @Ocriticum, ultima data della nota rassegna “Paesaggi Sonori”. L’evento avrà luogo il 28 agosto alle 18:00 nel Parco Archeologico di Ocriticum, da cui si potrà godere, immersi nel paesaggio sonoro evocato dal bravissimo performer Paolo Angeli, della visione suggestiva della Maiella accesa dal tramonto. I biglietti per il concerto sono in vendita presso i rivenditori del circuito CiaoTickets o presso il medesimo sito web. Per scoprire le attività organizzate dal Centro di Documentazione “Ocriticum” si invita a visitare la pagina Facebook Parco Archeologico di Ocriticum e il profilo Instagram ocriticum_parcoarcheologico.

Tutte le iniziative del cartellone si svolgeranno nel rispetto delle normative anti-Covid19, con verifica del possesso del Green Pass da parte del pubblico ove previsto dalle disposizioni di legge.Per restare aggiornati su tutte le attività organizzate dal Comune di Cansano, è possibile seguire le pagine Facebook Comune di Cansano e Cansano o il profilo Instagram wildcansano.