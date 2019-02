Cansano e Campo di Giove in festa per la nascita di Nice

Sulmona, 20 febbraio- Le amministrazioni comunali di Campo di Giove e di Cansano e la Horizon Service Società Cooperativa Sociale di Sulmona hanno attivato un programma triennale di accoglienza attraverso il Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (Sprar) Presso i due comuni hanno trovato ospitalità quattro nuclei familiari.

Le due comunità hanno creduto fermamente in un percorso di integrazione che avesse come obiettivo primario l’inserimento dei richiedenti asilo nel loro tessuto sociale. È per questa ragione che oggi siamo felicissimi di annunciare la nascita di Nice. Il bimbo, figlio di papà David e di mamma Loveth, entrambi di nazionalità nigeriana e residenti nel Comune di Cansano, è venuto alla luce il 18 febbraio 2019 presso l’Ospedale Civile di Sulmona.

Nice è l’ultimo arrivato ed è un po’ figlio di tutti i cittadini di Cansano, che, insieme al comune di Campo di Giove, è una delle comunità che dalla scorsa primavera ha scelto coraggiosamente di accogliere e di integrare. La nascita di Nice rappresenta un nuovo seme di speranza nel solco di quella sana e costruttiva accoglienza fondata su valori e rispetto reciproco, un nuovo inizio che ci auguriamo possa essere di buona vita.

Un proverbio africano dice “per far crescere un bambino ci vuole un intero villaggio”. Cansano e Campo di Giove ben rappresentano quel villaggio, che sostiene le nuove famiglie. La famiglia dello SPRAR si allarga e cresce col sostegno di tutta la comunità.(h. 13,00)