Cancelleri: M5S e Pd con il partito di Conte, è l’alleanza del futuro 

“Ritengo che Conte sappia che il suo patrimonio di popolarità non deve essere sprecato. E mi sembra abbia detto che non vuole finire in un contenitore di destra o di sinistra. In prospettiva vedo un’alleanza a tre: M5S, Pd e partito di Conte”. Così il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Giancarlo Cancelleri in un’intervista a Repubblica. In Marche e Puglia “l’intesa col Pd l’avrei fatta. Insomma, insieme ai dem stiamo programmando la spesa dei 209 miliardi del Recovery fund, stiamo gestendo la ripartenza, stiamo sostenendo un premier come Giuseppe Conte che nella lotta alla pandemia ha ottenuto applausi da tutti. E dobbiamo ancora chiederci se a livello regionale siamo compatibili col Pd?”, aggiunge, “io guardo avanti. Domani vado a comiziare a Termini Imerese al fianco del segretario regionale del Pd, in vista delle amministrative di ottobre. E non dimentichiamo che le prossime elezioni regionali saranno quelle siciliane, nel 2022, che da sempre sono un test per le successive Politiche. Dobbiamo lavorare sin d’ora perché a quell’appuntamento i 5S si presentino in coalizione coi dem. E spero che Conte ci aiuti nella scelta del candidato e guidi la campagna elettorale”.